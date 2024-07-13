Пов'язані з ексзаступником Шойгу: у Росії загадково померли чиновник міноборони й бізнесмен

За два дні в Росії загадково померли бізнесмен Ігор Котельников і чиновник міноборони Магомед Хандаєв. Їх пов'язують з колишнім заступником Шойгу Тимуром Івановим, якого у квітні заарештували у справі про хабар.

Напередодні, 8 липня, в московському СІЗО помер 52-річний бізнесмен Ігор Котельников, його звинувачували в корупції та вимагали дати свідчення проти Іванова. Наступного дня не стало голови управління держекспертизи міноборони 62-річного Магомеда Хандаєва. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

До теми Помер один із чиновників міноборони Росії

Що відомо про смерть Котельникова й Хандаєва

За словами членкині російської "ради з прав людини при президенті", Котельников помер після перебування в карцері СІЗО буцімто через "відрив тромбу". Меркачева назвала це "стандартною причиною смерті" для російської системи федеральної служби виконання покарань.

Цікаво, що цього бізнесмена звинувачували в наданні хабаря керівництву міноборони країни-агресора для укладення великих контрактів.

За інформацією росЗМІ, у СІЗО до нього неодноразово приходили співробітники ФСБ і вимагали, щоб Котельников дав свідчення проти колишнього заступника Шойгу Іванова. Через відмови "у хід пішов пресинг". Зокрема, Котельникова помістили до карцеру, де він не міг утримуватися через хвороби.

Уже наступного дня після смерті Котельникова – 9 липня російські пропагандисти повідомили, що помер голова управління державної експертизи міноборони Росії 62-річний Магомед Хандаєв. Втім, причину смерті не вказали.

До речі, Хандаєв перебував у прямому підпорядкуванні ексзаступника Шойгу Іванова, якого заарештували наприкінці квітня у справі про хабар в особливо великому розмірі. За версією слідства, Іванов вступив у змову з третіми особами для одержання хабарів "у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб міноборони".