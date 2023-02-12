Думав, востаннє бачу діток, – захисник "Азовсталі" пригадав ранок 24 лютого

Український прикордонник, захисник "Азовсталі" Ігор Кучер героїчно обороняв місто Маріуполь. Захисник пригадав, що вранці 24 лютого думав, що востаннє бачить своїх діток.

Ігор Кучер отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Він проявив особисту мужність та відвагу у боротьбі проти російського агресора.

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Захисник "Азовсталі" пригадав ранок 24 лютого

За словами військового, вранці 24 лютого він із колегами отримав команду – "перша бойова готовність". Після цього усі почули перші вибухи та звук літака. Тоді стало зрозуміло, що це повномасштабне вторгнення.

Коли йшов із дому, то подумав, що, можливо, востаннє бачу своїх діток – це відчуття не забудеться ніколи,

– пригадав Ігор Кучер.

Прикордонник самовіддано брав участь у відбитті атак окупантів на підступах до металургійного комбінату "Азовсталь". Згодом він опинився у ворожому полоні.

21 вересня 2022 року Ігоря звільнили з полону. Він одразу поїхав на присягу до свого сина.

"Для сина це була справжня несподіванка, а я хотів зробити йому справжній сюрприз і подарунок", – розповів полковник.



Ігор Кучер після полону поїхав на присягу до сина / Скриншот з відео

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Повернення захисників "Азовсталі"

Нагадаємо, що 21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та Росією, внаслідок якого наша держава повернула 215 героїв, передавши Росії 55 окупантів та кума Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема Україна повернула:

118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка.

50 бійців ВМС;

22 бійці інших підрозділів ЗСУ;

9 працівників Держприкордонслужби;

9 працівників Нацполіції;

9 бійців Тероборони;

1 співробітника СБУ;

1 працівника Держслужби спецтранспорту;

1 співробітника Державної митної служби;

2 цивільних.

Серед тих, кого вдалося повернути, – 8 поранених під час російського теракту в Оленівці та 10 іноземців.