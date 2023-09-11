Кого Зеленський призначить головою Донецької ОВА: ЗМІ розкрили ім'я кандидата

Крісло голови Донецької обласної військової адміністрації поки порожнє. Однак невдовзі президент Зеленський посадить у нього Ігоря Мороза. Принаймні так стверджують журналісти з посиланням на власні джерела.

Ще 5 вересня Володимир Зеленський звільнив з посади очільника ОВА Донеччини Павла Кириленка, що керував адміністрацією понад 4 роки. Його першим заступником був Ігор Мороз, і саме він тепер може очолити регіон.

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Хто такий Ігор Мороз

Як пишуть офіційні джерела, Ігор Мороз родом з міста Краматорська, що в Донецькій області. Народився 29 березня 1970 року – тобто зараз йому 53 роки. У вересня 2019 року він став першим заступником Кириленка.

Мороз має військову освіту. Від 1987 до 1992 року він проходив військову службу у радянській армії. Після цього до 1999-го працював у органах податкової у Краматорську.

У 2001-му став заступником директора з комерційних питань на Артемівському дослідному машинобудівному заводі. Був на цій посаді майже три роки, а потім став фінансовим директором "МІНЕТЕК" у Краматорську. Це машинобудівне підприємство.

Від 2006 і до призначення заступником голови Донецької ОВА Мороз працював на різних державних посадах, зокрема:

у державному підприємстві "Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації";

у ДП "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Зверніть увагу! Без посади після звільнення з Донецької ОВА Павло Кириленко не залишився – Верховна Рада проголосувала за призначення його головою Антимонопольного комітету України. Зелені кнопки натиснули 250 нардепів.

Згадаємо наостанок, що не так давно було звільнено з посади голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Від 5 вересня 2023 року цю обладміністрацію очолює Філіп Пронін.