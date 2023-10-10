Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС гендиректор Мурашов мав російське громадянство

Ексгендиректор Запорізької АЕС, якого призначили на посаду за тиждень до її окупації, а наразі головний інженер на ЗАЕС Ігор Мурашов отримав російське громадянство у 2014 році.

Мурашов отримав російський паспорт

Розслідувачі заявили, що у 2014-му Мурашов щонайменше тричі їздив до Криму. Від двох джерел вони отримали витяг з автоматизованої системи Роспаспорт.

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Власне саме в окупованому Севастополі 23 вересня 2014 року Мурашову дали російський паспорт.

Згідно з витягом, громадянство Росії він отримав на підставі статті 5 несумісного з міжнародним правом договору "між Російською Федерацією та Республікою Крим".

. За цією статтею Росія визнавала громадян України та осіб без громадянства, які на момент окупації постійно проживали на півострові, своїми громадянами.

Розслідувачі також зазначають, що у системі Роспаспорт зазначено, що документ Мурашова досі "дійсний", хоча він мав би замінити паспорт у 2021-му році, коли йому виповнилося 45, але той не зробив цього. Тож, у базі МВС Росії він уже відображається як "недійсний".



Мурашов має російське громадянство / Фото Громадське

Російське громадянство у той же період отримав і батько Мурашова. На зустрічі з журналістами Мурашов заявив, що не знайомий з цими документами, хоч і підпис "схожий".

Також розповів, що під час поїздки до Криму його батько, який мав проросійські погляди й працював у російській компанії Атомтехэнерго, хотів оформити собі російське громадянство, й навіть готовий був дати хабар, щоб зробити російські паспорти всій родині. Та, Мурашов переконує, що "категорично проти" й мав з дружиною чітку проукраїнську позицію. І не виключив, що батько міг зробити для нього такий документ "за півтори тисячі доларів".



Батько ексгендиректора ЗАЕС теж має російський паспорт / Фото Громадське

У СБУ на запит журналістів, про те, чи оцінювали вони дії Мурашова, відповіли, що за фактом захоплення армією Росією Запорізької АЕС та її неналежного обслуговування й функціонування під час окупації відкрили низку кримінальних проваджень, але розголошувати деталі досудового розслідування поки не можуть.

Що треба знати про Ігоря Мурашова

Ігор Мурашов став виконувачем обов'язків гендиректора Запорізької АЕС за тиждень до повномасштабного вторгнення – 16 лютого 2022 року.

Восени 2022 року росіяни його викрали, а потім відпустили. Після цього він пішов у відставку й зараз у Києві працює головним інженером на ЗАЕС.

Ігор Мурашов народився в російському місті Боровськ, що за 100 кілометрів від Москви. Вищу освіту здобув в Обнінському інституті атомної енергетики в Росії. Навчався там разом із нинішнім директором ЗАЕС Дмитром Вербицьким. Після Обнінська Мурашов вчився у Севастопольському інституті ядерної енергії та промисловості.

З 1998 року мешкав у Енергодарі Запорізької області, працював на різних посадах на Запорізькій АЕС і часто навідувався до Криму. Після того, як росіяни окупували півострів, продовжив туди їздити.