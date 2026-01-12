Віддав війні понад десятиліття: на Львівщині попрощаються з 51-річним Ігорем Печенюком

На Львівщині готуються зустрічати на щиті ще одного захисника – Ігоря Печенюка. Військовий віддав обороні країни 11 років свого життя.

Воїн загинув на Донеччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на Заболотцівську сільську раду.

Що відомо про шлях військового?

Ігор Печенюк, 1974 року народження, був жителем села Підгірці Заболотцівської громади. На захист України він став ще у 2015 році.

З червня 2023 року військовий проходив службу за контрактом у підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів, обіймаючи посаду механіка другого взводу однієї з механізованих бригад. Загалом захисник віддав обороні країни 11 років свого життя.

Свій останній бій Ігор Печенюк прийняв 7 січня 2026 року поблизу населеного пункту Подільське Краматорського району Донецької області. Про втрату громада дізналася у суботу, 10 січня.

Не можна висловити словами біль від втрати дружині та всій родині Печенюків. Дякуємо нашому Ігорю за захист. Обіймаємо всю скорботну родину нашою молитвою,

– написали у громаді.

Про прощання із загиблим захисником повідомлять додатково.

Кого Україна втратила на війні?