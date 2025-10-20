Командування сил ТрО припустило, що фейкову сторінку могли створити задля поширення дезінформації, шахрайства під приводом "допомоги армії", збору персональних даних чи створення інформаційної плутатанини, передає 24 Канал.

Що відомо про фейковий акаунт командувача ТрО?

Командуваня закликало громадян не поширювати інформацію з підозрілих або невідомих джерел та повідомляти про фейкові акаунти адміністрації Meta.

Всі офіційні заяви, коментарі та повідомлення від імені Командувача Сил ТрО ЗС України публікуються виключно через офіційні джерела:

сайт Сил ТрО;

Сторінки Командування Сил ТрО ЗС України у соцмережах: Facebook, Instagram та "Х".

Довідка: Ігор Плахута 11 лютого 2024 року призначений командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Призначення його на посаду командувача ТрО викликало критику в частини громадськості через його участь у керівництві підрозділами Внутрішніх військ під час Революції Гідності. У публічних джерелах зазначено, що хоча він був присутній у зоні подій, прямих доказів його участі у репресіях або порушеннях не встановлено.

