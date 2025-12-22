Нещодавня атака на АЗС на Харківщині: не приходячи до тями, помер поліцейський Ігор Шулєпов
- Ігор Шулєпов, поліцейський з Харківщини, помер у лікарні після поранення внаслідок удару БпЛА по АЗС.
- Шулєпов присвятив понад 20 років службі в поліції; у нього залишилися дружина та двоє дітей.
️Поліція Харківщини повідомила про смерть Ігоря Шулєпова. Поліцейський раніше був поранений під час удару БпЛА по заправці.
На жаль, після тижня боротьби чоловік помер у лікарні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Харківської області.
Що відомо про Ігоря Шулєпова та його загибель?
12 грудня, перебуваючи поза службою, Ігор Шулєпов зазнав важких травм унаслідок удару російського БпЛА по автозаправній станції в селі Павлівка Харківського району.
Попри намагання лікарів 20 грудня інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Ізюмського РУП помер. До тями він не приходив.
Старший лейтенант поліції Ігор Шулєпов присвятив понад 20 років життя службі в органах внутрішніх справ, сумлінно та віддано виконував службові обов'язки. Його загибель – непоправна втрата для колег, друзів і всієї поліцейської родини Харківщини,
– зазначили колеги померлого.
У чоловіка залишилися дружина, 16-річний син та 8-річна донька.
Інші втрати
На війні загинув військовослужбовець з Полтави Олег Сень. Він служив у Силах спеціальних операцій ЗСУ з серпня 2024 року. До війни працював кухарем.
Також на фронті полягли двоє військовослужбовців з Волині: 53-річний Юрій Смикало загинув у Донецькій області, а 22-річний Михайло Трофимук – на Луганщині.
Окрім того, в Україну 19 грудня повернули 1003 тіла, які, за твердженням Росії, належать українським захисникам. Служби проводитимуть ідентифікацію тіл.