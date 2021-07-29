Втратив у небі сина: що відомо про пілота Ігоря Табанюка, що загинув на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині в авіакатастрофі 28 липня загинув легендарний військовий пілот Ігор Табанюк. Він був льотчиком з 40-літнім стажом. Що відомо про життя, любов до авіації, кар'єру та родину відомого жителя Коломиї.

Ігорю Табанюку було 60 років. З них 40 – чоловік віддав авіації. Небо забрало його життя під час авіакатастрофи у селі Шепарівці на Коломийщині. Він разом з 3 пасажирами був у легкомоторному спортивному літаку, який впав на житловий будинок.

Читайте також У катастрофі літака на Івано-Франківщині загинули пілот Ігор Табанюк і троє іноземців

Вступав до авіаційного училища 4 рази

Ігор Табанюк вирішив бути як батько льотчиком та як дід – військовим. Проте через хвилювання не міг вступити до училища 4 рази. У інтерв'ю виданню "Галицький кореспондент" розповідав, що через хвилювання у нього прискорювався пульс.

"Знову медична комісія. Сестричка починає робити кардіограму, а я так на неї дивлюсь і кажу: "Ви знаєте я через цю кардіограму вже вчетверте не можу вступити в училище"… Вона тоді усміхнулась, знизала плечима. Вже готову кардіограму склала так, що на стрічці не було видно моїх хвилювань", – пригадував чоловік.



Ігор Табанюк вирішив стати льотчиком як його батько / Фото "Суспільне Карпати"

Вже в училищі він навчився керувати L-39, МіГ-21, згодом – Як-28, Су-24 МР. Ігор Табанюк служив в Угорщині та Азербайджані. У далекому 1985 році з дружиною переїхав до Коломиї. Там й прожив усе життя.



Ігор Табанюк у молоді роки з дружиною та синами / Фото "Голос України"

У ЗСУ служив до початку 2000-них років

Видання "Обозреватель" написало, що у Коломиї чоловік відразу був командиром ескадрильї. Після цього – заступником командира полку з льотної підготовки. Ігор Табанюк здобув звання офіцера.

У 2002 році льотчик першого класу з нальотом у понад тисячу годин пішов зі служби. Це трапилось через те, що "не зміг миритися з поширеним тоді у війську принципом "я начальник, ти дурень". Остаточним став конфлікт із перевіряльником зі штабу через претензії до конспектів його лекцій. Спочатку через російську мову, а згодом – через 3 пропущені коми.

У цивільному житті разом з дружиною Оксаною займались різним бізнесом. Згодом реалізовували керамічну плитку та сантехніку.

Чоловік ледь не загинув в Індії

Марив авіацією. Снилися польоти. Зайнявся парапланерним спортом, швидко освоїв технологію польотів, знайшов однодумців,

– пригадував льотчик.

Саме тому почав розвивати цивільну авіацію в Коломиї. У 2009 році вони подалися на міжнародні змагання у Індії. Саме у гірську частину країни, у район Гімачал Прадеш, адже там є умови для ширяючих польотів. Поїхали заздалегідь, щоб потренуватись.

Під час польоту склалося крило параплана, почалися ковзаючі удари.

"Крило зачепилося за скелю й порвалося. У результаті гальмування отримав компресійний перелом попереку", – розповідав льотчик.

Чоловік 6 днів провів під відкритим небом з травмованим хребтом, без їжі та зв'язку. Тоді падав дощ зі снігом. Пошуки тривали. Табанюка дивом помітив індійський пілот гелікоптера та колишній військовий льотчик Ровіндор Сінгх. Він здійснив ризиковану посадку з однією лижею на край скелі, де був Ігор Табанюк.

"...Відчуття, що врятований, – просто неймовірне! Уперше зрозумів, що не помру. Душа заспівала, коли приземлилися в Палампурі", – розповідав Табанюк.



Ігор Табанюк з дружиною / Фото "Суспільне Карпати"

Відкрив у Коломиї цивільний аеродром

Відновившись, він продовжив літати. У 2010 році він разом з однодумцями створив аеродром у Коломиї. Там він проводив заняття для пілотів-початківців. Його учнями були – Дмитро Комаров, Олександр Шумський, Марія Берлінська. З Комаровим вони встановили рекорд України – відвідали максимальну кількість аеродромів (33) за 3 дні.



Комаров та Табанюк разом встановили рекорд України / Фото

Ба більше, він заснував громадську організації "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації". Любов до авіації передалась і двом синам льотчика. Молодший Денис хотів продовжити справу батька. Навіть придумав назву аеропорту "Авіаколо", що розшифровується як авіаційна Коломия.



Ігор Табанбюк з дружиною та синами / Фото "Галицький кореспондент"

Продовжував займатись авіацією заради загиблого сина

У 2013 році у родині Табанюка сталась трагедія. Загинув молодший син Денис. Йому було всього 24 роки. У пам'ять про сина Табанюк здійснив багато благодійних польотів. Сам льотчик розповідав про свого сина Дениса "Голосу України".

Він пригадував, у день трагедії з Денисом відпрацьовували вищий пілотаж. Ввечері син мав повертатися до Києва, він якраз одружився.

Денис запропонував опрацювати з техніком низову посадку. Я погодився, але з умовою: по 2 польоти з почерговою посадкою. Роблять ще й 5-тий. Чую удар... На висоті 30 метрів літак звалюється, зачіпає електричні дроти,

– розповідав Табанюк.

Трапилось коротке замикання. Дениса не врятували. Після трагедії дружина Оксана мріяла, щоб чоловік покинув авіацію, хотіла поїхати з Коломиї. Та Ігор сказав, що залишиться у пам'ять про сина.

"Для мене це горе на все життя. Син забрав мою смерть. Виню себе, що дав дозвіл на ці польоти. Рік після трагедії був страшним відчуженням. Старший син Ігор, теж пілот, взагалі охолонув до польотів. Заради Дениса продовжую цю справу", – пригадував легендарний пілот.

Читайте також Усе життя віддав авіації, – Комаров розповів про свого друга, який загинув на Івано-Франківщині