У Львові прощатимуться з Героєм України Ігорем Юхновським: де поховають академіка

У Львові у четвер, 28 березня, прощатимуться з Героєм України та академіком Ігорем Юхновським. Чин похорону почнеться у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ.

Про смерть почесного громадянина Львова стало відомо 26 березня. Ігор Рафаїлович Юхновський помер на 98 році життя.

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У Львові прощаються з Героєм України

Як повідомили у Львівській міськраді, у четвер, 28 березня, відбудеться церемонія прощання з Героєм України, громадським та політичним діячем, українським фізиком-теоретиком, професором, академіком НАН України, почесним громадянином Львова – Ігорем Юхновським. Так, чин похорону о 10:00 розпочався у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ.

Близько о 11:45 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. У цей час міськрада зробить перерву у пленарному засіданні.

Поховають Ігоря Юхновського на Личаківському кладовищі в родинному гробівці.



У Львові прощаються з Ігорем Юхновським / Фото Львівська міська рада

Що відомо про Ігоря Юхновського

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Юхновського. Світла пам'ять

Ігор Рафаїлович Юхновський народився 1 вересня 1925 році у Рівненській області. Він був учасником Другої світової війни – був сапером та мінером.

Після війни Ігор Юхновський створив Львівську наукову школу статичної фізики. Академік розробив оригінальні й потужні методи теоретичних досліджень систем взаємодійних частинок: метод колективних змінних та метод зміщень і колективних змінних, які дозволили розв'язати серію принципових проблем фізики конденсованої речовини.

У 1990 році Ігор Юхновський став депутатом Верховної Ради України, а також очолив опозицію як Голова Народної Ради. У 1991 році він балотувався у Президенти України й зайняв 5 місце.

У період з грудня 1999 до березня 2002 року Ігор Юхновський був Головою Комітету з питань науки і освіти ВР. У червні 2006 року академіка призначили в. о. Голови Українського інституту національної пам'яті — центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Ігор Юхновський має чимало нагород та почесних звань, одне з них – Герой України. Таке звання він отримав 23 серпня 2005 року за визначний особистий внесок у національне відродження і побудову незалежної Української держави, багаторічну плідну громадську і політичну діяльність, вагомі наукові досягнення

У 2016 році, з нагоди 760-річчя Львова, Ігорю Юхновському надали звання "Почесний громадянин міста Львова".