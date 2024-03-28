У Львові поховали науковця Ігоря Юхновського

У Львові 28 березня попрощалися з академіком Ігорем Юхновським. Він був почесним громадянином міста та Героєм України.

Громада прощалася з Ігорем Юхновським на площі Ринок. На будівлі міської Ратуші вивісили банер із портретом Героя.

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У Львові поховали Ігоря Юхновського

Відомий громадський і політичний діяч Ігор Юхновський помер 26 березня у віці 98 років у Львові. Панахида відбулася в Покровському катедральному соборі ПЦУ у Львові.

На прощанні було присутньо багато політиків та громадських діячів.

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Ігор Юхновський – перший віцепрем’єр-міністр України у 1992 – 1993 роках, фізик-теоретик, засновник львівської школи статичної фізики і фронтовик Другої світової війни.

А також народний депутат України чотирьох скликань, у першу каденцію очолював парламентську опозицію, Народну раду. За президентства Віктора Ющенка Юхновський керував Українським інститутом національної пам’яті.

У 2005 році академіку Ігореві Юхновському присвоїли звання Героя України. Він працював науковцем до останніх днів життя.

"Не говори, що погано, а кажи, як зробити краще". Це принцип, за яким жив та працював Ігор Юхновський, і якого навчив сотні своїх учнів... Ігор Рафаїлович уже у кращому світі, але його мудрість, виваженість і віра у сильну, самостійну й освічену Україну – назавжди з нами. Світла пам'ять світлій людині,

– написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Поховали Ігоря Юхновського на Личаківському кладовищі у родинному гробівці.

Львів попрощався з Юхновським: фото Львівська ОВА

У п’ятницю, 29 березня, Львів попрощається з ще одним відомим краянином, військовослужбовцем та депутатом Андрієм Антонищаком, який захищав Україну від російських окупантів.

Чин похорону захисника розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїна на Личаківському кладовищі.