Науковці Ігор Зима та Олеся Сокур загинули через російську атаку: що відомо про сім'ю киян

Внаслідок атаки російськими "Шахедами" вранці 1 січня в Києві загинуло подружжя науковців – нейробіолог Ігор Зима та біохімікиня Олеся Сокур. Сім'я зробила чималий внесок в українську науку, проте мала доволі складну долю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "ТСН". Медіа оприлюднило коментарі друзів і колег про цю родину.

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Ігор Зима втратив на війні сина

Олексій Бобровников, давно знав Ігоря і досі не може повірити, що друга більше немає.

Ігор був у доброму сенсі революціонером у своїй професії, продовжував вчитися до останнього, продовжував освоювати нові галузі. В українській нейробіології він був як Енштейн у фізиці. Був таким собі добрим українським доктором Хаусом,

– каже Олексій.

Він згадує, що Ігор надихався, зустрічаючи однодумців, підтримував їх і "вишукував необроблені діаманти". Смерть друга Олексій вважає великою втратою для науки й студентів.

Ігор мріяв про перемогу добра над злом – перемогу України. Він пережив горе – його названий син Андрій загинув на війні. На початку повномасштабного вторгнення науковець особисто збирав його на фронт і дуже хвилювався за сина.

Олеся Сокур – друга дружина Ігоря. Перша померла років 20 тому від раку. "На жаль, його життя було просякнуте втратами найближчих людей. Він жив усе життя між світлом і тінню. Це робило його глибоко нещасним", – розповідає Бобровников.

За словами друга, Ігор знаходив розраду в навчанні нових фахівців. Також нейробіолог доклав чимало зусиль для створення центру допомоги дітям, хворим на аутизм.

Але він ніколи не плив за течією, він був фанатом життя. На життя він дивився з абсолютно дитячою цікавістю,

– згадує Бобровников.

Також він зазначив, що збирався зустріти Новий рік разом з загиблим подружжям, цьому завадило відрядження. Ігор же планував наступного дня після святкування відвідати виставу "Наталка Полтавка" у театрі імені Франка.

Нічна риболовля була хобі у мирні часи

Науковець і професор Микола Макарчук, колега подружжя, знав Ігоря вже декілька десятиліть. "Ми починали з ним з дослідження мозку щурів, це була глибока електрофізіологія. Досліджували систему, пов’язану з запахами, сприйняттям та емоціями", – згадує Микола.

Їхні дослідження професор називає "піонерськими". У мирні часи чоловіки мали спільне захоплення нічною риболовлею. "Їздили доволі часто, світлими спогадами залишаться часи про полювання", – каже Макарчук.

Олеся Сокур – авторка майже 200 публікацій

За даними Київського національного університету імені Тараса Шевченка, загибла науковиця Олеся Сокур була авторкою майже 200 наукових публікацій.

Вона виступала на численних вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, зокрема з'їздах біохімічного, фізіологічного та біофізичного товариств України, а також міжнародних конгресах із біохімії та гастроентерології.

Її праці зробили вагомий внесок у розвиток біохімії, зокрема в розуміння механізмів розвитку патологій травного тракту та впливу радіації на організм,

– повідомили в навчальному закладі.

Нагадаємо, 1 січня Росія вбила подружжя – видатного нейробіолога Ігоря Зиму та біохімікиню Олесю Сокур разом з котиком. "Шахед" влучив просто у їхню квартиру.