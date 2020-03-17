Ігор Петрашко: що відомо про нового міністра економіки

Ігоря Петрашка на позачерговому засіданні Ради призначили на пост міністра економіки України. За нього проголосувало 243 депутати. 24 канал пропонує ознайомитись із біографією нового міністра.

Біографія Ігоря Петрашка

Ігорю Петрашку 44 роки. Навчався в університеті "Львівська політехніка", де отримав ступінь бакалавра бізнес-адміністрування.

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Петрашко має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербілта (США).

Кар’єра

У 1996 – 1999 роках Петрашко працював консультантом з корпоративної реструктуризації у консорціумі компанії під егідою TACIS (Україна).

Протягом року у 2001 – 2002 роках працював у компанії Enron.

До 2004 року Петрашко був на посаді старшого консультанта компанії GlobalSpec (США), відповідав за стратегічне планування та корпоративні фінанси.

Після GlobalSpec до 2007 року Ігор Петрашко працював у московському, а потім у київському представництві компанії Ernst & Young. Тут він керував групою з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій і був партнером.



Петрашко останні роки працював в агрохолдингу "Укрлендфармінг" / Фото: agronews.ua

До 2013 року очолював інвестиційно-банківське управління інвестиційної компанії Трійка Діалог Україна. У цьому ж році Петрашко був начальником департаменту корпоративного бізнесу "Сбербанку Росії" у Києві.

З квітня 2013 року був заступником гендиректора із залучення інвестицій в компаніях, що входять до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Сім'я

Ігор Петрашко має дружину Світлану. Вона навчалась в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Подружжя виховує сина Максима.