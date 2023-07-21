"Стрєлкова взяли, але Гіркін поки на волі": мережу розірвали меми про затримання терориста
Російського терориста Ігоря Гіркіна з позивним "Стрєлков" затримали 21 липня й доставили до суду. Українці у мережі не змусили довго чекати, а тому меми із затриманням Гіркіна заполонили мережу.
Російського терориста звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності в інтернеті. Слідство просить арештувати терориста.
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Народна творчість у дії
Після заколоту Пригожина у Росії почали боротися з усіма "неугодними" кремлівській владі. Гіркін досить часто критикував російську владу за "недостатні зусилля" у проведені так званої "спецоперації", а Путіна той особисто звинувачував у слабкості й нерішучості. Вочевидь, кремлівському режиму набридли вкиди Гіркіна і його затримали.
Такий розвиток подій дуже розвеселив користувачів у мережі, тому твітер буквально "вибухнув" мемами щодо затримання російського терориста. Дехто жартував на кшталт того, що "Гіркіна затримали, а Стрєлков поки втік". У мережі почали навіть будувати "конспірологічні теорії" щодо затримання терориста, а дехто – навіть присвячував вірші.
Більше мемів про затримання Гіркіна – у галереї
До слова, почали у мережі пригадувати й "славнозвісне" прислів'я про жабу і гадюку.
Почали жартувати й про те, що після усунення усіх, хто міг підтримувати повстання Пригожина, Путін може усунути й Шойгу.
Не змогли оминути українці й "влучних виразів" терориста Гіркіна. Коментуючи його затримання, у мережі пригадали старі "рекомендації" від затриманого.
Меми про Гіркіна – більше у каруселі
Затримання Гіркіна: що відомо
- Російські силовики забрали Гіркіна з власного будинку близько полудня 21 липня, а у квартирі співробітники слідчого комітету провели обшук. Весь цей час сам Гіркін перебував на допиті.
- За попередніми даними, затримання провели за заявою ексспівробітника ПВК "Вагнер". Йому загрожує до 5 років ув'язнення за екстремізм.
- Суд 21 липня заарештував Гіркіна за "заклики до екстремізму". Його триматимуть під вартою протягом 2 місяців.