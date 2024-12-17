Російські слідчі висунули декілька версій вбивства Кіріллова

У Москві 17 грудня ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерала Ігоря Кіріллова. Російські слідчі висунули версії його вбивства.

Вони розглядають одразу кілька версій, як за ними могли стежити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Версії вбивства Ігоря Кіріллова

Російська поліція встановила, що самокат з вибуховим пристроєм поставили біля будинку приблизно о 4 ранку 17 грудня.

Там кажуть, що "підривникам" потрібно було стежити у реальному часі, хто виходить із під'їзду. Розглядається декілька варіантів, як це могли зробити.

Одна з версій – стеження велося з орендованої квартири навпроти, а за ситуацією біля під'їзду слідкували із бінокля.

"Наразі слідчі, разом зі співробітниками охорони та керуючої компанії, складають список квартир, які здавались в оренду. Особлива увага приділяється мешканцям, які заселилися за останні два місяці", – пишуть росЗМІ.

Друга версія – за під'їздом стежили із припаркованої автівки у дворі.

Є й третя версія – злам камер житлового комплексу. Вважають, що "підривники" під'єдналися до камер будинку, відстежили генерала, а тоді активували вибуховий пристрій.

За попередніми даними слідства, вибуховий пристрій підірвали, використовуючи радіосигнал.

Нагадаємо, що джерела 24 Каналу в СБУ підтвердили, що ліквідація Кіріллова – справа рук служби. Там зауважили, що той був воєнним злочинцем і "абсолютно законною ціллю". Генерал віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти ЗСУ.

Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.