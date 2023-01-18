Ігоря Клименка призначили виконувачем обов'язків глави МВС

Кабінет Міністрів призначив виконувача обов'язків очільника Міністерства внутрішніх справ. Ним став керівник Національної поліції Ігор Клименко.

Таке рішення ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні після загибелі Дениса Монастирського. Про призначення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Клименко став заступником глави МВС

Відповідно до процедури, тимчасовим виконувачем обов'язків уряд призначає заступника міністра. Тому Кабмін призначив Ігоря Клименка заступником глави МВС і вже після цього поклав на нього обов'язки міністра внутрішніх справ України. Голова Національної поліції виконуватиме обов'язки глави відомства, допоки Верховна Рада не призначить нового очільника.

Денис Шмигаль відзначив, що новий міністр з'явиться після обговорень з парламентом та відповідного голосування. Однак відомство попри все повинне працювати, адже МВС є ключовою ланкою безпеки нашої держави.

Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами,

– підкреслив Шмигаль.

Монастирський загинув в авіакатастрофі

Уранці 18 січня близько 8:20 у Броварах під Києвом упав гелікоптер ДСНС, який летів на Харківщину. На борту гвинтокрила були 9 осіб, серед них і глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Усі, хто був на борту, на жаль, загинули. Також загинули й люди на місці падіння гелікоптера. Трагедія забрала щонайменше 5 життів.

Денис Монастирський очолив Міністерство внутрішніх справ у липні 2021 року після того, як Верховна Рада звільнила з посади Арсена Авакова – голову відомства з 2014 по 2021 роки. За день до трагедії міністр доповідав президенту Володимиру Зеленському про удар по житловому будинку в Дніпрі з боку російських окупантів.

До призначення Монастирський був керівником парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Загиблому міністру було 42 роки. У нього залишилась дружина та двоє дітей.