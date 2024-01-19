Силовики увірвалися, вибивши двері, – компанія Мазепи підтвердила обшуки та його затримання

19 січня 2024, 07:35
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Джерело:

Concorde Capital

Напередодні, 18 січня, українського бізнесмена Івана Мазепу затримало ДБР. Це вже підтвердила його компанія.

Інвестиційна компанія підтвердила, що її засновника Ігоря Мазепу затримали на українсько-польському кордоні. Також розповіли про обшуки.

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Що кажуть у компанії Мазепи

Силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи,
– заявили в компанії.

Додали, що також вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. Зазначили, що паралельно з обшуками на переході Шегині затримали Ігоря Мазепу.

Також компанія звинуватила правоохоронців, що провели обшук автомобіля й затримання Мазепи нібито без ухвали суду та допуску адвоката.

У Concorde Capital наголосили, що Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, пов'язаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався. А про цей виїзд повідомив слідчих та правоохоронні органи, адже мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. 

Ми пов'язуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес,
– заявили в компанії.

Додали, що кримінальне провадження стосується зведення нерухомості – котеджних містечок ще у 2013 році.

Що цьому передувало

  • Джерела 24 Каналу повідомили, що голову інвестиційної компанії затримали на контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині" о 15 годині 18 січня під час спроби виїхати за кордон.
  • ДБР проводить обшуки в офісі компанії. Джерела зазначили, що справа пов'язана з отриманням права на землю для будування котеджного містечка преміумкласу Goodlife Park в районі Вишгороду біля Києва.
  • Його звели ще у 2013 році. Загальна площа містечка – 40 гектарів.

Автор: Юлія Муріна