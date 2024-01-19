Силовики увірвалися, вибивши двері, – компанія Мазепи підтвердила обшуки та його затримання

Напередодні, 18 січня, українського бізнесмена Івана Мазепу затримало ДБР. Це вже підтвердила його компанія.

Інвестиційна компанія підтвердила, що її засновника Ігоря Мазепу затримали на українсько-польському кордоні. Також розповіли про обшуки.

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Що кажуть у компанії Мазепи

Силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи,

– заявили в компанії.

Додали, що також вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. Зазначили, що паралельно з обшуками на переході Шегині затримали Ігоря Мазепу.

Також компанія звинуватила правоохоронців, що провели обшук автомобіля й затримання Мазепи нібито без ухвали суду та допуску адвоката.

У Concorde Capital наголосили, що Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, пов'язаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався. А про цей виїзд повідомив слідчих та правоохоронні органи, адже мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі.

Ми пов'язуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес,

– заявили в компанії.

Додали, що кримінальне провадження стосується зведення нерухомості – котеджних містечок ще у 2013 році.

Що цьому передувало