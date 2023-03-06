СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука: що йому інкримінують

Новий тиждень, 6 березня, правоохоронці розпочали з очищення ОВА Одещини. Співробітники СБУ затримали заступника голови військової адміністрації Ігоря Ткачука.

Про це повідомив сам голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він зазначив, що ніколи не погодиться з неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади, яку вони обіймають.

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Що інкримінують Ткачуку

Марченко підкреслив, що ОВА спільно з правоохоронними органами продовжує очищення всіх керівників, "які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов'язки, а тим більше під час війни".

Наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше,

– написав він.

Більше деталей голова ОВА не розкрив, зокрема й того, що саме інкримінують Ткачуку. Однак у ЗМІ з посиланням на джерела у прокуратурі повідомляють, що заступника могли затримати за підозрою в отриманні хабаря.

Що відомо про затриманого посадовця

Відомо, що Ігор Ткачук став заступником голови Одеської ОВА з жовтня 2022 року, перейшовши з посади заступника директора з загальних питань державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

Загалом же його стаж роботи на державній службі становить 15 років. Так, раніше чиновник був депутатом Одеської районної ради VIII скликання від партії "За майбутнє". З 2008 по 2014 роки він був заступником начальника організаційного відділу апарату Одеської ОДА, а з 2018 по 2019 – керівником апарату Одеської ОДА.

Зазначимо, що Ткачук став не першим віцегубернатором регіону, якому інкримінують отримання хабаря. Так, 5 січня на правопорушенні викрили також заступника голови ОВА Олега Муратова. Він вимагав хабар у розмірі 35 тисяч доларів за "допомогу" одному з держпосадовців.