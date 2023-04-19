За колаборанта, який був особистим радником терориста Гіркіна, взялася СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру раднику терориста Гіркіна. Адже Ігор Дусь публічно заперечує існування української державності.

Радником Гіркіна він був у 2014 році. Наразі ж він себе позиціонує як "православний публіцист".

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В СБУ розповіли, що Дусь також очолює громадську організацію "Народний собор", яка є українською "філією" однойменного російського об'єднання під егідою російської православної церкви.

Що відомо про підозру Дусю

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти державної безпеки України,

– заявили у відомстві.

Там пояснили, що СБУ повідомила йому про підозру за статтями:

колабораційна діяльність (якщо провину доведуть, то загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років);

(якщо провину доведуть, то загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років); посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (загрожує 5 – 10 років тюрми з конфіскацією майна або без такої).

Служба безпеки України встановила, що після тимчасової окупації Криму підозрюваний втік на півострів. Там був постійним "гостем" ефірів російських телеканалів у ролі "політичного" або "релігійного" експерта і виправдовував агресію проти України.

Вже після 24 лютого 2022 року ексрадник Гіркіна поїхав у Москву, де:

публічно вихваляв учасників окупаційних угруповань Росії;

закликав бійців ЗСУ не чинити спротив загарбникам.

Окрім цього, він активно "розганяв" наративи Кремля щодо "утисків" представників УПЦ (МП) і вихваляв антиукраїнську діяльність московського патріарха Кіріла.

На жаль, Ігор Дусь перебуває в Росії. Проте наші служби вживають заходів, щоб притягнути його до відповідальності.

Відомі імена зрадників з окупованої Луганщини, які воюють за Росію

Журналісти отримали доступ до даних про військових з окупованих територій, які воюють в лавах російської армії. Так, відомі списки зрадників з Луганщини, які воюють проти України.



Список 13 зрадників з Фащівки Алчевського району Луганщини / Фото KibOrg News



Зрадники з Фащівки на Луганщині / Фото KibOrg News

Детальніше про інших зрадників з окупованих територій – читайте за посиланням.