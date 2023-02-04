Садисту Мангушеву прострелили голову: раніше він приніс на концерт череп захисника "Азовсталі"

Російському пропагандисту та садисту Ігорю Мангушеву прострелили голову. Кровожерливий пропагандист опинився у лікарні в тяжкому стані.

Інформацію про Мангушева поширили в інформаційно просторі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, активіст Сергій Стерненко, журналіст Денис Казанський та інші, пише 24 Канал. У повідомленнях йдеться, що Мангушеву хтось прострелив череп на окупованій території.

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Мангушев перебуває у лікарні в Кадіївці

Мангушева нібито доставили в лікарню окупованої Кадіївки Луганської області опівночі 4 лютого зі вогневим пораненням голови. Лікарі стверджують, що рана спричинена пострілом зблизька з короткоствольної зброї, куля приблизно 9 мм.

Інцидент, швидше за все, стався не на фронті, а в тилу – в Кадіївці. Подробиці, як пише Казанський, поки що суперечливі. Журналіст зазначив, що пропагандист поки що живий, але шанси вижити не такі й високі.

Що відомо про Мангушева

Наприкінці серпня 2022 року з'явилася інформація, що російський пропагандист Ігор Мангушев приніс на виступ череп і заявив, що він належить захиснику "Азовсталі".

Слід зазначити, що перед тим росіяни скоїли жахливий теракт в колонії в окупованій Оленівці. Крім того, на "Азовсталі", на жаль, загинуло чимало українських воїнів. При цьому росіяни цинічно погрожували стратити українських захисників "Азовсталі".

На інцидент з черепом відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець і звернувся до ООН. Також він окремо звернеться до Офісу генпрокурора України.

Російський бойовик Мангушев також закликав до геноциду українців.

"Настоящее Время" інформувало, що про Мангушева пишуть як про колишнього найманця ПВК "ЄНОТ", нібито саме в її лавах він воював на Донбасі у 2014 році.

Ігор Мангушев називає себе політтехнологом, який працював на "кухаря-Путіна" Євгєнія Пригожина.