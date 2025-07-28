Стріляють бойовими кулями: Японія відкликає тисячі іграшкових пістолетів, завезених з Китаю

Японія стикнулася з проблемою у вигляді тисяч іграшкових пістолетів, які були "призами" в ігрових автоматах по всій країні. Виявилося, що несуть реальну небезпеку життю і здоров'ю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Japan Today.

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Що відомо про "іграшковий" пістолет і що каже поліція?

Так, 16 000 іграшкових мініревольверів Real Gimmick було імпортовано до Японії з Китаю. Виявилося, що ці пістолети потенційно для використовувати для стрільби бойовими патронами. Що цікаво – револьвери давали як призи в ігрових автоматах із механічним краном.

У комплекті до іграшкового револьвера йшли 8 пластикових куль, якими можна стріляти по консервних бляшанках. Рекомендований вік – від 12 років.

Як виглядає бойова "іграшка", що завезли у Японію / фото Japan Today

Національне поліцейське агентство Японії заявило про реальну небезпеку для дітей. Корпус іграшкового револьвера зроблений з металу, а діаметр ствола дає змогу стріляти патронами малого калібру.

Крім того, через низьку якість матеріалів, з яких зроблено корпус, пістолет може вибухнути прямо у руках – ще до того, як пролунає перший постріл.

Володіння цієї іграшкою порушує японське законодавство і є незаконним. Влада закликала всіх власників пістолета негайно здати його до найближчого відділення поліції.

До речі, в Японії діє сервіс, який пропонує "оренду" літніх жінок для допомоги молоді. Компанія каже, що до бабусь звертаються, коли потрібно навчити готувати сімейні рецепти, стати "арбітром" у конфлікті, підтримати у важкій розмові тощо.