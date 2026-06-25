Політичні маневри навколо Трампа, криза у Британії та тиск на Кремль: інтерв'ю з професором Скоттом Лукасом

Професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університеті Дубліна Скотт Лукас в ексклюзивному інтерв'ю для YouTube-каналу 24 Каналу розповів про важливі наслідки зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, пояснивши, чому вважає її наразі лише тактичною перемогою.

Аналітик оцінив глибину, на якій нині опинився реальний економічний та військовий потенціал Росії, зазначивши, що навіть ця криза ще не змусить Путіна сісти за стіл реальних переговорів. Натомість він буде намагатися повернути собі прихильність Трампа та знову спробує здійснити ескалацію.

Також пан Лукас в розмові з ведучим 24 Каналу Даніелем Ткіє пояснив причини відставки британського прем'єра Кіра Стармера та проаналізував конфлікт між Трампом і Джорджею Мелоні.

Читайте також Дух Анкориджа вивітрюється: як Україна здобула прихильність Трампа та схиляє Росію до переговорів

Зустріч Зеленського з Трампом та Макроном: тактична перемога Києва

Пам'ятаєте, як Дональд Трамп колись говорив, що у президента Зеленського немає жодних карт на руках? А тепер Трамп каже: "О, розігруй свої карти", правильно? Звісно, до цієї заяви слід ставитися обережно. Вона надійшла від неназваного українського посадовця, але я підозрюю, що це хтось з Офісу Президента. І те, що вони роблять, є дуже цікавим політичним кроком. Трамп міг сказати це, тому що, коли вам вдається зустрітися з ним віч-на-віч, він поводиться інакше. Іноді він не намагається тиснути чи залякувати. Іноді він хоче бути вашим союзником чи другом, його можна переконати, і я думаю, що Зеленському це вдалося. Як ви вважаєте?

Дійсно, Трамп міг сказати це під час зустрічі, але головне завдання натепер – змусити його продовжувати говорити в такому ж руслі. Адже з ним намагатимуться поговорити інші: росіяни, Стів Віткофф, або ж його увагу відверне війна в Ірані. Тому українська сторона робить абсолютно правильно – розповідає про це пресі.

Росіяни нагадують Трампу про його власні слова, підігрують йому. Те саме робить і президент Франції Еммануель Макрон, який заявляє: "Дональд Трамп змінив свою позицію. Хіба це не чудово, пане Трамп?" Вони лестять йому, намагаючись утримати його на цій позиції.

Трамп крутиться як флюгер, і, якщо росіяни знову почнуть шептати йому на вухо, що вони "неминуче переможуть у цій війні", він може легко змінити думку або закликати до негайного припинення вогню по лінії фронту.

Тому дії Макрона та Офісу Президента – це перш за все розумний політичний маневр, а не гарантія твердих зобов'язань з боку США. Справжнім показником зміни позиції Трампа стане надання американських ліцензій на виробництво ракет в Україні.

Дивіться повне інтерв'ю з професором Скоттом Лукасом на YouTube-каналі 24 Каналу:

Ситуація в Росії та готовність Кремля до переговорів

Перейдемо до останніх заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він стверджує, що Москва готова відновити "серйозні мирні переговори" з Україною, але Росія не погодиться на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Тим часом Україна посилила удари безпілотниками по території РФ та окупованому Криму. У Криму натепер немає палива для цивільного населення – окупаційний губернатор Аксьонов заявив, що паливо продаватимуть лише державним установам та російській армії. Як ви оцінюєте ці події?

Почнемо з політичної заяви Лаврова та пов'язаного з нею коментаря помічника Путіна з міжнародних справ Юрія Ушакова.

Це вказує на зміну позиції Кремля, яку ми з вами прогнозували кілька тижнів тому. Тоді речник Кремля Дмитро Пєсков після тривалих заяв про неможливість переговорів раптом залишив двері відчиненими.

Тепер Лавров це підтвердив, хоча й трохи збрехав, заявивши, що Росія "завжди була готова до розмов". Звісно, він повторив максималістські вимоги – росіяни хочуть капітуляції України та здачі решти території Донецької області.

Проте вони повертаються до ідеї переговорів за умови, що США виступатимуть посередниками.

Це стає можливим тепер, коли з'явилися шанси на завершення війни США в Ірані. Якщо американці вийдуть з цього невдалого конфлікту, вони зможуть знову сфокусуватися на Україні та Росії.

До теми США відкупились від Ірану за 300 мільярдів: чи зупинив Трамп війну та як угода вплине на Україну

Також цікаво, що Ушаков вперше заявив про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Раніше Кремль роками стверджував, що Європа не може сидіти за головним столом переговорів.

Чому Кремль змінив позицію? Не тому, що вони перемагають. Вони перебувають під шаленим військовим та економічним тиском.

Українські удари по логістиці дають серйозний результат. Окупований з 2014 року Крим дійшов до межі, коли бензин доступний лише військовим та екстреним службам.

Мости до Криму пошкоджені, і Україна продовжуватиме ці атаки. Обмеження на продаж бензину вже діють у майже 50 регіонах Росії та на окупованих територіях.

Додайте до цього зростання дефіциту бюджету РФ та проблеми з Центральним банком, який намагається працювати без втручання Кремля. Економічно та військово Кремль хитається.

Політично вони також у складній ситуації. Володимир Зеленський дуже грамотно перехопив ініціативу, заявивши про готовність зустрітися з Путіним віч-на-віч у нейтральній європейській країні.

Путін, звісно, відмовиться, але Україна постійно демонструє готовність до конструктивного завершення війни.

Щоб повернути ініціативу, Кремль намагається впливати на оточення Трампа через забудовника Стіва Віткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера та Кирила Дмитрієва, який маніпулює Віткоффом уже понад рік.

Проте зустріч Зеленського з Трампом та Макроном сплутала росіянам карти. Зеленський заявив не лише про те, що Трамп визнає право України на захист, а й про можливість отримання ліцензій на виробництво оборонних та наступальних ракет.

Для Кремля це серйозний привід для паніки, адже ще дев'ять місяців тому Трамп відмовлявся надавати Києву навіть ракети Tomahawk.

Чи означає це, що ми наближаємося до дипломатичного вікна завершення війни? І чи є глибокі удари України по логістичних шляхах між Росією та Кримом найефективнішою картою, яку нині має Київ?

Ці удари надзвичайно ефективні, і європейські посадовці в Брюсселі це підтверджують. Проте треба бути реалістами. Навіть якщо росіяни сядуть за стіл переговорів, вони не відмовляться від своїх максималістських вимог. Ця гра триває з весни 2025 року.

Детально Москва горить, Крим під загрозою: чи має тепер Україна карти та чи сяде Росія за стіл переговорів восени

Кремль сподівається, що за столом переговорів американці підтримають його претензії на Донбас. Зараз під серйозною загрозою перебуває Костянтинівка – перше місто в оборонному поясі Донеччини.

Росіяни просуваються дуже повільно, але намагатимуться використати цей тактичний успіх як політичний важіль, щоб змусити Україну здати Донецьку область. Україна на це не піде, але Кремль сподівається, що на це погодиться Трамп.

Політична криза у Великій Британії та відставка Кіра Стармера

Перейдемо до британської політики. Прем'єр-міністр сер Кір Стармер подав у відставку. Які основні причини цього рішення і що це означає для України?

Це ще одна жертва Брекзиту. Стармер став шостим прем'єр-міністром Великої Британії, який пішов у відставку після референдуму про вихід з ЄС, що відбувся рівно 10 років тому. Брекзит завдав тривалої економічної та соціальної шкоди країні. Через економічні потрясіння з 2020 року ми втратили вже чотирьох прем'єрів.

Девід Камерон пішов через сам референдум. Тереза Мей не змогла досягти стабільної угоди з ЄС.

Борис Джонсон став прем'єром під час втілення Брекзиту, але поєднання COVID-19 та економічних шоків повалило його уряд. Ліз Трасс протрималася лише 42 дні, ледь не знищивши економіку. Ріші Сунак програв вибори Кіру Стармеру.

До теми Чи здатна відставка Стармера оздоровити Велику Британію

Головна проблема полягає в тому, що британський уряд втратив доступ до європейського ринку, через що в бюджеті утворилася діра розміром у 40 мільярдів фунтів стерлінгів.

Цю діру не вдалося закрити іншими торговельними угодами, водночас витрати на оборону та підтримку України зростали.

Соціальну кризу поглибила ультраправа партія Reform UK, яка має зв'язки з Росією та табором Трампа. Вона роздмухує тему міграції, створюючи проблеми для лейбористів. Без грошей ЄС неможливо належно фінансувати охорону здоров'я (NHS), освіту та транспорт.

Стармер припустився фатальної помилки в перші ж дні на посаді, заявивши, що Британія не повернеться до єдиного ринку ЄС. Цим він зв'язав собі руки.

Хто може стати наступним прем'єром і як це вплине на підтримку України?

Найімовірнішим кандидатом є Енді Бернем, колишній мер Манчестера. Якщо його затвердять до вересня, його уряд зосередиться на внутрішніх проблемах: відновленні довіри до влади, економіці та соціальній сфері.

Проте фундаментальна політика Великої Британії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України не зміниться.

Важливо, кого Бернем призначить міністром оборони та міністром закордонних справ, особливо після відставки Джона Гілі (міністра оборони та дуже впливового Лейбориста – 24 Канал). Британія продовжить надавати військову, фінансову допомогу та тиснути на Росію санкціями.

Протистояння Трампа та Джорджі Мелоні

Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні нібито благала його про спільне фото на саміті G7. Мелоні різко відповіла, що вона та Італія ні про що не благають. Чому виник цей конфлікт і як він вплине на майбутній саміт НАТО в Анкарі?

На саміті G7 було відео, де Мелоні розмовляла з Трампом у коридорі, вказуючи на нього мізинцем лівої руки.

Мої італійські друзі кажуть: "Коли італійська жінка розмовляє з вами з витягнутим мізинцем, вам краще сприймати її серйозно". Це відео розлетілося соцмережами, і Трамп відчув себе приниженим.

Він взагалі не вміє працювати з жінками-політиками – згадайте його ставлення до Ангели Меркель, Терези Мей чи Метте Фредеріксен.

До теми Скандал з Трампом і Мелоні: з чим пов'язана одіозна заява президента США

Трамп спробував виставити Мелоні у принизливому світлі, заявивши, що вона "благала про фото". Але Мелоні – жорсткий політик, вона випустила відеовідповідь: "Я та Італія нікого не благаємо".

На саміті НАТО в Анкарі Трамп зіткнеться з різним ставленням. Новий генсек НАТО Марк Рютте буде лестити йому, розповідаючи, який Трамп чудовий лідер.

Інші лідери поводитимуться ввічливо, але твердо дадуть зрозуміти, що не терпітимуть залякувань.

Зараз Трамп у значно слабшій позиції, ніж рік тому, – як у США, так і у Європі. Його спроби запровадити 15% мита для ЄС, дивні ідеї на кшталт купівлі Гренландії та провальна участь у війні в Ірані змусили американців перейти до оборони.

Мелоні – права політикиня, її не можна звинуватити в лібералізмі, вона може переграти Трампа на його ж полі. Європа переформатовує свої відносини зі США: вона готова працювати разом, але більше не схилятиме голови.

Це інтерв’ю було скорочено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.