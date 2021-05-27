Міжнародна організація цивільної авіації проведе екстрену зустріч через "літак Протасевича"

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, проведе екстрену зустріч. Причиною став інцидент з літаком Ryanair у Мінську 23 травня.

Наразі відомо, що у зустрічі візьмуть участь 36 дипломатичних представників Ради ІКАО. Пресслужба організації повідомила, що вони надзвичайно стурбовані білоруським інцидентом.

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Зокрема, може мовитися про порушення Міжнародної конвенції про цивільну авіацію.

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