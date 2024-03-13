За секунду до падіння: момент аварії Іл-76 під Іваново потрапив на відео
В Івановській області 12 березня розбився військово-транспортний літак Іл-76. За попередньою інформацією, причиною падіння стала технічна несправність.
Про те, що під Іваново розбився Іл-76, росЗМІ почали повідомляти близько о 12:20 12 березня. У міноборони країни-агресора майже відразу підтвердили інцидент, передає 24 Канал.
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Момент падіння літака
У мережі опублікували кадри падіння літака. На них видно, що борт Іл-76 із двигуном, що палає, зачепив дерева – через це ніс літака різко опустило вниз. Після цього борт розбився.
Момент падіння Іл-76: дивіться відео
Як пишуть у росЗМІ, на борту було 16 осіб – усі вони загинули на місці. Що стало причиною аварії – офіційно не озвучували, лише припускають технічну несправність. За деякою інформацією, екіпаж доповів про загоряння четвертого двигуна. Пілоти заявили, що з нього вилітали деталі, які завдавали пошкоджень усій системі загалом. Через це борт не зміг долетіти до аеродрому "Північний", з якого злетів за кілька хвилин до аварії.
Що відомо про падіння Іл-76 під Іваново
- В Росії 12 березня розбився військово-транспортний літак Іл-76. Він зазнав аварії в Іванівській області за 2 кілометри від аеродрому "Північний". Борт впав біля кладовища в селі Богородське Івановської області.
- Росіяни були вражені такими подіями, тому охоче у мережі ділилися кадрами авіакатастрофи. На одному з відео навіть зафіксували, як спалахнув двигун літака під час польоту.
- Спочатку у мережі заявляли, що на борту було 12 осіб. Згодом у міноборони заявили про 15 осіб – 8 членів екіпажу та 7 пасажирів. Станом на 13 березня повідомляють про 16 загиблих. Нині, як пишуть росЗМІ, вдалося ідентифікувати лише 10 загиблих.
- У мережі також повідомляють, що на борту Іл-76 були пілоти з Тверської та Оренбурзької областей. Зокрема, мер Оренбурга підтвердив загибель 5 пілотів з області. Мовиться про військових зі 117-го військово-транспортного авіаційного полку. Командиром Іл-76, який розбився в Івановській області, ймовірно, був 33-річний Махмуд Г.