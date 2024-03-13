За секунду до падіння: момент аварії Іл-76 під Іваново потрапив на відео

В Івановській області 12 березня розбився військово-транспортний літак Іл-76. За попередньою інформацією, причиною падіння стала технічна несправність.

Про те, що під Іваново розбився Іл-76, росЗМІ почали повідомляти близько о 12:20 12 березня. У міноборони країни-агресора майже відразу підтвердили інцидент, передає 24 Канал.

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Момент падіння літака

У мережі опублікували кадри падіння літака. На них видно, що борт Іл-76 із двигуном, що палає, зачепив дерева – через це ніс літака різко опустило вниз. Після цього борт розбився.

Момент падіння Іл-76: дивіться відео

Як пишуть у росЗМІ, на борту було 16 осіб – усі вони загинули на місці. Що стало причиною аварії – офіційно не озвучували, лише припускають технічну несправність. За деякою інформацією, екіпаж доповів про загоряння четвертого двигуна. Пілоти заявили, що з нього вилітали деталі, які завдавали пошкоджень усій системі загалом. Через це борт не зміг долетіти до аеродрому "Північний", з якого злетів за кілька хвилин до аварії.

Що відомо про падіння Іл-76 під Іваново