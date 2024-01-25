Окупанти переконують, що на збитому вчора під Бєлгородом Іл-76 перебували понад 60 людей. Однак Москва не надала жодних фото чи відеодоказів, які б свідчили, що у літаку була така велика кількість пасажирів.

В українській розвідці вказали ще на одну "цікаву" деталь.

Дивіться також На борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони: у ГУР розповіли нові деталі інциденту

Замало тіл

За словами представника ГУР Андрія Юсова, агентурі вдалося встановити, що вчора у місцевий морг у Бєлгороді доставили лише 5 тіл. Ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76. Водночас невідомо, куди поділилися тіла ще понад 60 людей, які за словами росіян, перебували на цьому борту.

Крім того, Юсов підкреслив, що на відео та кадрах з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. Ба більше, військові та представники ФСБ не дозволили російським мнсникам провести огляд місця інциденту.

Враховуючи ці факти, російська заява про те, що на Іл-76 розбилися українські військовополонені, яких везли на обмін, має вигляд чергового фейку.

Однак, слід зазначити, що у ГУР не можуть точно сказати, чи були у літаку полонені. Там також не виключають, що Іл-76 міг перевозити і озброєння, і українських військових, яких використали як "живий щит".

Що ще відомо про падіння Іл-76 під Бєлгородом