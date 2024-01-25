У морг Бєлгорода доставили лише 5 тіл, – у ГУР назвали ще одну деталь про збитий літак Іл-76
Джерело:"Радіо Свобода"
Окупанти переконують, що на збитому вчора під Бєлгородом Іл-76 перебували понад 60 людей. Однак Москва не надала жодних фото чи відеодоказів, які б свідчили, що у літаку була така велика кількість пасажирів.
В українській розвідці вказали ще на одну "цікаву" деталь.
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Замало тіл
За словами представника ГУР Андрія Юсова, агентурі вдалося встановити, що вчора у місцевий морг у Бєлгороді доставили лише 5 тіл. Ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76. Водночас невідомо, куди поділилися тіла ще понад 60 людей, які за словами росіян, перебували на цьому борту.
Крім того, Юсов підкреслив, що на відео та кадрах з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. Ба більше, військові та представники ФСБ не дозволили російським мнсникам провести огляд місця інциденту.
Враховуючи ці факти, російська заява про те, що на Іл-76 розбилися українські військовополонені, яких везли на обмін, має вигляд чергового фейку.
Однак, слід зазначити, що у ГУР не можуть точно сказати, чи були у літаку полонені. Там також не виключають, що Іл-76 міг перевозити і озброєння, і українських військових, яких використали як "живий щит".
Що ще відомо про падіння Іл-76 під Бєлгородом
- ГУР заявило, що на борту збитого літака мали перебувати російські посадовці. Однак в останню мить фсб заборонила їм сідати на Іл-76.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що не може підтвердити перебування на Іл-76 українських військовополонених. Його бентежить, що Москва не надала жодних фото чи відео, які б підтвердили її заяву про загибель українців. Крім того, Лубінця "здивувала" швидка реакція російської влади на падіння літака.
- В Інституті вивчення війни тим часом наголошують, що Росія хоче використати інцидент з літаком для дискредитації української влади в очах суспільства та міжнародних партнерів. Так, вчора країна – агресорка вимагала негайне скликання Радбезу ООН щодо ситуації з Іл-76. Втім, Франція, яка головує в організації, відхилила запит росіян. Вона запропонувала провести засідання в інший день.