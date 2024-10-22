Росія не просто так "засіла" в Африці: що могло бути на борту збитого Іл-76 в Судані
У Судані збили Іл-76, на борту якого були росіяни. Щоправда, поки остаточно невідомо, що саме перевозив цей вантажний літак.
Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, прокоментувавши падіння Іл-76 в Судані. В мережі вже також опублікували фото, де на місці падіння виявили російський паспорт.
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Що могло бути на борту літака
Як наголосив Храпчинський, в Судані також перебувають окупанти з ПВК "Вагнера". Тому не варто відкидати, що на цьому літаку могли бути саме вони. Але поки якихось доказів немає.
Я б не відкидав версію про вагнерівців. Росія не просто так "засіла" в Африці. Вона має там політичні та інші інтереси. Думаю, що суданські військові отримали певну інформацію і пішли на збиття цього літака,
– сказав Храпчинський.
Засобів протиповітряної оборони в Африці не так і багато. Тому навряд чи вони можуть перехоплювати усі цілі в автоматичному режимі. Ймовірно, суданські військові отримали інформацію про перевезення зброю чи особового складу, який міг взяти участь у бойових діях.
Нагадаємо, в Судані тривають бойові зіткнення між Збройними силами Судану та воєнізованою організацією Сили швидкого реагування, яку підтримують вагнерівці. До речі, в мережі вже було багато відео, де представники ГУР МО знищували вагнерівців у Судані.