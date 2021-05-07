Російським Іл-96, який порушив повітряний простір Естонії, літають перші особи держави

5 травня трапився міжнародний авіаційний інцидент над територією Фінської затоки. Російський літак Іл-96 перетнув повітряний простір Естонії.
Джерело:Meduza
Як з'ясували журналісти, це, найімовірніше, був борт льотного загону "Росія". Загін цей відомий тим, що транспортує перших осіб держави.
Початок історії Російський літак увірвався у повітряний простір Естонії
Авіаскандал між Естонією й Росією: що трапилося
Міністерство оборони Естонії на офіційному сайті опублікувало заяву. У ній мовиться, що російський широкофюзеляжний літак Іл-96 порушив повітряний кордон Естонії.
- Це сталося вранці 5 травня над Фінською затокою поблизу острова Вайндлоо.
- У повітряному просторі Естонії літак Росії пробув приблизно хвилину.
Естонці вказали, що транспондер літака (це пристрій, який передає розташування) був увімкнений. Але:
- Лайнер не мав (чи не надав) плану польоту.
- І зв'язку на момент порушення кордону зі службою повітряного руху Естонії не встановив.
6 травня МЗС Естонії викликало посла Росії Олександра Петрова. Йому вручили ноту протесту через інцидент із літаком.
Борт-порушник належить до тих, які перевозять перших осіб
Естонці не публікували подробиць про літак, який порушив їхній повітряний простір. Але російське видання РБК виявило, що у небі над Фінською затокою того дня пролітав за маршрутом Москва – Рейк'явік Іл-96 з бортовим номером RA-96017.
- Цей лайнер належить до парку спеціального льотного загону "Росія".
- Цей загін займається перевезенням перших осіб держави.
Саме літак RA-96017, що цікаво, 19 квітня забирав із Чехії видворених звідти російських дипломатів.
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