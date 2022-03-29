Іллі Киві повідомили про підозру через пропаганду війни у Росії: у ДБР розповіли деталі

Колишньому народному депутату Іллі Киві, який відомий скандальною поведінкою та проросійською позицією, повідомили про підозру. Йому інкримінують пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Згідно з даними слідства, Кива був на території держави-агресора взяв участь в одному із пропагандистських шоу на телебаченні Росії

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Злочинні заклики Киви

У рамках цього шоу екснардеп Ілля Кива публічно звернувся до представників російської влади із закликом до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він також виступив з пропозицією фізичного усунення як чинного президента України Володимира Зеленського, так й інших представників вищого ешелону українського керівництва.

Цю справу розслідують слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

На сьогодні правоохоронці розглядають питання щодо обрання запобіжного заходу Іллі Киві. Офіс генерального прокурора уже направив необхідні матеріали щодо отримання правової допомоги на міжнародному рівні, оскільки колишній народний депутат наразі перебуває на території держави-агресора – Росії.

Додамо, що це не перша підозра для Іллі Киви. Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому депутату у державній зраді та порушенні територіальної цілісності держави Україна.

За день до повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України, він оприлюднив відео з привітанням до Дня радянської армії, а також закликав до "визволення України".

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