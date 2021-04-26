Відповімо у наступній роботі, – Кива осоромився під час захисту дисертації

Одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива 26 квітня почав захист своєї кандидатської дисертації. І хоча на захист пустили лише журналістів медведчуківських ЗМІ, деякі "перли" все ж потрапили у мережу.
Джерело:фейсбук Зоряна Шкіряка
Відео невеликої частини захисту дисертації Киви опинилося у доступі радника глави МВС Зоряна Шкіряка.
Важливо Кива захищає кандидатську дисертацію: пустили лише журналістів медведчуківських каналів – фото
Як Кива захищає дисертацію
На оприлюдненому фрагменті один з членів приймальної комісії поставив Киві питання, однак той уникнув відповіді. Питання звучало так: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".
Дякую за запитання, зрозумів його повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі,
– сказав Кива.
Ілля Кива осоромився під час захисту дисертації: дивіться відео
У відповідь на це члени приймальної комісії засміялися і заявили, що ця відповідь їх влаштовує. Зазначимо, що Ілля Кива претендує на ступінь кандидата наук з державного управління.
Що відомо про дисертацію Іллі Киви
- На офіційному сайті МОН повідомили, що Ілля Кива збирається захищати дисертацію з назвою "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".
- Політик підтвердив відповідну інформацію і заявив, що "все життя вчиться і займається самовихованням".