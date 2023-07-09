"Поставимо їх на коліна": скандальний Кива запропонував "руйнівний удар" по економіці Туреччини

Заяви президента Туреччини після зустрічі з Володимиром Зеленським неабияк роздратували росіян. До прикладу, скандальний Ілля Кива запропонував завдати "руйнівного удару".

Свою "геніальну" пропозицію він описав у своєму телеграм-каналі. Ба більше, Кива погрожує поставити Туреччину "на коліна", повідомляє 24 Канал.

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"Тремти Ердоган"

На пресконференції з Президентом України Реджеп Ердоган заявив, що наша країна має право на вступ до НАТО. Ба більше, він наголосив, що Туреччина буде підтримувати Україну й після війни. Це спровокувало справжню істерику у росіян.

У справу вирішив втратитися скандальний Кива, який запропонував завдати "руйнівного удару, який поставить турків на коліна". Так, зрадник пропонує здати квитки й не літати цього літа на відпочинок до Туреччини. Кива вважає, що це буде ударом по економіці країни, адже вона "живе" на російських туристах.

Здайте квитки й не літайте цього літа до Туреччини на відпочинок! І ви поставите їх цим навколішки! Турки живуть із ваших путівок! Будемо принципові – оголосимо бойкот туркам! Навіщо платити гроші тим, хто тільки й шукає можливості тебе на**ати?

– мовиться у дописі Киви.



Кива пропонує оголосити бойкот Туреччині / скриншот із соцмереж

Росіяни накинулися з прокльонами на Ердогана

На заяви Ердогана у Росії відреагували досить різко. На турецького президента накинулися з прокльонами й лайкою, а мережа просто вибухнула їхньою істерикою.

Так, розгнівані росіяни запропонували цілий "бізнес-план", як зруйнувати економіку Туреччини. Дехто, як і скандальний Кива, пропонував бойкотувати "зрадників" і не їхати туди на відпочинок. Інші вважають, що не потрібно купувати турецькі овочі, фрукти та продукти, які можна знайти у Росії. Проте найбільше росіяни "вибухнули" через газ, який Росія постачає до Туреччини. У цьому питанні найбільш радикальні путінські прихильники пропонують залишити країну без газопостачання через "зраду".

Деякі "сміливці" навіть почали критикувати Путіна буцімто за його "терпимість" й постачання зброї "турецьким друзям".