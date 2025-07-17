Екскомбату Лапіну змінили запобіжний захід та передали на поруки Масі Найєму
- Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід екскомандиру 415-й окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну, передавши його на поруки правозахиснику Масі Найєму.
- Ілля Лапін фігурує у справі про неналежну оборону Харківщини у 2024 році, що призвело до захоплення частини території.
Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід екскомандиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну. Його передали на поруки правозахиснику та ветерану Масі Найєму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про справу екскомбата Лапіна?
Прокурор у справі наполягав на продовженні для Іллі Лапіна нічного домашнього арешту – з 23:00 до 05:00. На його думку, пом'якшення запобіжного заходу може спричинити ризики переховування, знищення документів або тиску на свідків.
Під час засідання правозахисник і ветеран Масі Найєм висловив готовність взяти екскомбата на поруки та зазначив, що знає його по службі.
Сам факт запобіжного заходу – принизливий для нього (Лапіна, – 24 Канал). Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з'явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений, що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера,
– заявив Найєм.
За словами журналістів, сам Лапін був здивований рішенням Масі Найєма взяти його на поруки, і назвав це великою честю, що "такі люди" турбуються за нього.
Зазначається, що запобіжний захід діятиме 60 днів – до 14 вересня.
Нагадаємо, Ілля Лапін разом із військовослужбовцями Артуром Горбенком та Юрієм Галушкіним фігурують у справі про неналежну оборону Харківщини у 2024 році. За данними правоохоронців, своїм недбалим ставленням вони дозволили Росії захопити частину території Липецької сільської тергромади. Крім цього, дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону.