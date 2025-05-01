Не лише синець під оком: Маск знову здивував своєю поведінкою

Мільярдер Ілон Маск знову доєднався до президента Дональда Трампа на пресконференцію. Журналісти звернули увагу, що Маск дещо дивно поводився в Овальному кабінеті.

Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане у ЗМІ відео.

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Цікава поведінка Ілона Маска під час брифінгу

Окрім того, що Ілон Маск з'явився на зустріч із журналістами із синцем під оком, він поводився дивно. Мільярдер має проблеми з психічним здоров'ям, але іноді його поведінка дуже дивує.

Так, під час розмови Трампа про залучення іноземних студентів, Маск вертів головою, а потім спокійно продовжив слухати президента.

Цікава поведінка Маска в Овальному кабінеті: дивіться відео

Також Ілон Маск розлютився на The New York Times, яка опублікувала статтю про його ймовірне вживання наркотиків. Він емоційно, розмахуючи руками, коментував фейк.

Також більшу частину брифінгу Маск стояв, склавши руки на грудях. Психологи називають таку позу "закритою", яка свідчить про те, що людина нібито "захищається". Таке положення тіла є ознакою недоброзичливості, недовіри та невпевненості.

Маск ніби "закривався" під час брифінгу з Трампом / Колаж Rapid Response

Окрім цього цікавим було положення рук Ілона Маска під час обговорення бажання Дональда Трампа вкладати більше коштів у професійно-технічну освіту. Його пальці були з'єднані. Поведінка Ілона Маска показала, що руки – це дублер голосу, який може підсилити або ж зруйнувати враження від сказаного.