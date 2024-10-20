Схоже на підкуп виборців: Ілон Маск готовий виплатити мільйони за підтримку його петиції

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв щодня виплачувати 1 мільйон доларів випадковій людині за підтримку його петиції щодо зобов'язання підтримувати право на свободу слова та право володіння зброєю.

Відповідна "акція" триватиме до виборів на пост президента США. Водночас, як пише The Wall Street Journal, на думку фахівців , це дуже схоже на підкуп виборців, оскільки Маск відкрито підтримує Трампа.

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Маск пообіцяв по 1 мільйон доларів за підтримку його петиції

Під час виступу в Гаррісбурзі у штаті Пенсільванія американський мільярдер звернувся до людей із закликом підтримати петицію America PAC про зобов'язання підтримувати право на свободу слова та право володіння зброєю.

Крім того, Маск вручив перший чек у розмірі 1 мільйон доларів. Експерти припускають, що це схоже на підкуп виборів напередодні виборів президента США. Це є досить показовим на тлі того, що Маск відкрито підтримує Дональда Трампа як кандидата.

The Wall Street Journal пояснює, що у довіднику Міністерства юстиції США щодо виборчих злочинів зазначено, що платити виборцям з метою стимулювання чи надання винагороди за голосування або реєстрацію є злочином.

Таке обмеження стосується не лише грошових виплат, але й будь-яких матеріальних речей, які мають цінність. Зокрема, йдеться про алкоголь, лотерейні білети чи соціальну допомогу. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

В обліковому записі America PAC вказано, що пропозиція стосовно 1 мільйона доларів доступна для зареєстрованих виборців Пенсильванії, які підпишуть петицію.

До цього організація опублікувала пропозицію в розмірі 100 доларів для виборців із Пенсильванії, які підписали петицію, і 47 доларів для виборців з інших штатів, які вагаються, серед них – Мічиган та Вісконсин.