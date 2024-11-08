Маск вважає Шольца дурнем: як відреагували в Німеччині

Ілон Маск у своїй соцмережі X прокоментував розпад "світлофорної" коаліції та назвав Олафа Шольца дурнем. Це викликало реакцію в уряді Німеччини.

На заяву Маска відреагувала заступниця прессекретаря німецького уряду Крістіана Хоффманн, передає 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що відомо про заяву Ілона Маска

"Світлофорна коаліція" складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "зелених". Ілон Маск прокоментував її розпад та назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца дурнем.

Німецький уряд відреагував на заяву Маска.

На X є свобода для дурнів,

– заявила Крістіана Хоффманн.

Хоффманн має власний акаунт на X, але виправдовує це тим, що соціальні мережі є важливим засобом поширення інформації про свою роботу для федерального уряду.

Зазначимо, що коли Ілон Маск став власником X, соцмережа знову набула популярності серед політиків та діячів, які відомі своїми радикальними позиціями та заявами. Це пов'язано з тим, що Маск вирішив їх розблокувати.

Раніше Ілон Маск опублікував мемне фото, де він нібито стоїть з рукомийником у Білому Домі. Він іронічно підписав допис словами "Дайте цьому усвідомитися".