Маск без дозволу надав біографу конфіденційне листування з Федоровим, – FT

Днями в мережі опублікували уривок з нової біографії Ілона Маска, у якій, зокрема, опублікували частину переписки мільярдера та Михайла Федорова. Український міністр заявив, що зовсім не знав про оприлюднення їх розмови.

Відповідне листування стосувалося відключення Starlink біля берегів Криму. Ілон Маск робив це, щоб завадити атакам на флот Росії. Він боявся ядерного удару з боку Москви.

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Маск не питав дозволу Федорова

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що зовсім не знав, що біограф Ілона Маска отримав доступ до їх листування. Натомість він виглядав шокованим, коли йому показали уривок з книги з фрагментом їх розмови.

Міністр запевнив, що це виглядає не дуже красиво, адже він нікому не казав про цю переписку публічно. Тепер же її частини опубліковані в біографії Маска. Однак Федоров переконав, що оскільки це листування відбулося рік тому, то його публікація не матиме жодних наслідків.

Я розумію, чому він це опублікував – тому, що я кажу йому, який він великий і що він повинен врятувати людство,

– зіронізував Федоров.

Міністр додав, що мільярдер особисто повідомив йому про відключення Starlink навколо лінії фронту на південному сході України.

Михайло Федоров також розповів, що на початку повномасштабного вторгнення часто спілкувався з Маском. Попри все він вдячний за надані супутникові системи і наголосив, що без них "була б катастрофа".

Маск обмежував покриття Starlink