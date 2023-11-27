Побував на місці звірств ХАМАС: Ілон Маск приїхав в Ізраїль після антисемітських заяв
Джерело:The Wall Street Journal
Мільярдер Ілон Маск 27 листопада прибув до Ізраїлю, де йому показали наслідки атаки терористів ХАМАС. Маск заявив про готовність відбудувати Сектор Гази після війни.
Ілон Маск разом з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу зранку відвідав кібуц Кфар Аза, де 7 жовтня сталися вбивства ізраїльтян унаслідок нападу ХАМАС. Очікується, що Маск зустрінеться з родичами жертв теракту та заручників.
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Ілон Маск зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу
Мільярдер заявив про готовність відбудувати Сектор Гази після війни.
Ілон Маск зустрівся з Нетаньягу: дивіться відео
Маск приїхав до Ізраїлю на тлі скандалу. Зокрема, рекламодавці та користувачі соцмереж звинуватили його платформу та його самого в антисемітизмі та закликали до бойкоту соцмережі Х.
Мільярдер назвав звинувачення на свою адресу необґрунтованою брехнею, пригрозив судом, але пообіцяв переглянути політику редагування контенту у своїй соцмережі.
Він також заявив, що використовувані пропалестинськими активістами гасла про "деокупацію" і "від річки до моря" рівноцінні закликам до геноциду євреїв, їх заборонять у соцмережі.
Раніше цього місяця Маск погодився з постом у соцмережі X, в якому йшлося про те, що євреї відчувають "діалектичну ненависть" до білих людей, що спричинило новий виток критики на його адресу з приводу того, що він пропагує антисемітські погляди.
Маск відповів на допис користувача, який відстоював антисемітську теорію змови, так: "Ви сказали чисту правду".
У відповідь на це низка великих компаній, зокрема Apple і Disney, припинили розміщення реклами у соцмережі X.
Про що Маск домовився в Ізраїлі
Глава Міністерства зв'язку Ізраїлю Шломо Караї та Ілон Маск досягли домовленості щодо роботи супутникового зв'язку Starlink у Секторі Гази.
Після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС Маск заявив, що має намір надати послуги Starlink для того, щоб міжнародні організації могли працювати в анклаві в разі відключення місцевих операторів зв'язку.
Однак Ізраїль виступив різко проти, побоюючись, що супутниковий зв'язок використовуватимуть терористи для здійснення нападів. Наразі сторони домовилися, що робота Starlink у Секторі Гази регулюватиметься мінзв'язку Ізраїлю.Поїздка Маска до Ізраїлю – не перша його зустріч із високопоставленими ізраїльськими чиновниками. У вересні підприємець зустрічався з Нетаньягу в Каліфорнії. На цій зустрічі Маск заявив, що він "проти антисемітизму" і проти "всього, що сприяє ненависті та конфліктам".