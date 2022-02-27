Ілон Маск прийшов на допомогу: віднині в Україні доступний Starlink
Джерело:твітер Ілона Маска
Ілон Маск відгукнувся на прохання очільника Мінцифри Михайла Федорова. В Україну везуть термінали Starlink.
26 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска надати Україні станції Starlink та звернутися до росіян з закликом зупинити війну.
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Ілон Маск думав не надто довго.
Сервіс Starlink зараз активний в Україні. Більше терміналів на шляху,
– написав Маск у твітері.
Що таке Starlink
Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету своїм клієнтам на Землі. Основна мета сервісу – принести швидкий інтернет у важкодоступні райони.
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