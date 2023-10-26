Як Ілон Маск провокує третю світову війну

Ілон Маск знову закликав до порозуміння з Росією шляхом жертвування українськими інтересами. Маск закликає американську адміністрацію якнайшвидше закінчити війну в Україні й віддати Росії окуповані українські території.

Небезпека висловлювань Ілона Маска

За словами мільярдера, на захоплених територіях нема ніякого антиросійського повстанського руху, а люди там не бажають жити в Україні. Тому, мовляв, зупинити війну і погодитися з контролем Росії на цих територіях – шанс запобігти третій світовій війні.

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Мовляв, якщо продовжиться протистояння між США та Росією, то це призведе до подальшого зближення Китаю, Росії та Ірану. А такий альянс буцімто має шанси перемогти Захід у глобальному конфлікті. Війну України проти Росії мільярдер вважає цілком безнадійною і саме тому радить знайти шлях до якнайшвидшого миру та відновлення нормальних взаємин з Росією.

Слова Ілона Маска це не просто його звичайна заява. Такі ж погляди мають представники правоконсервативного табору у США. Можна уявити, що саме такими будуть головні тези передвиборчої кампанії Дональда Трампа, якщо республіканці висунуть його кандидатом.

Саме тому тези Маска є такими небезпечними не лише з погляду того, що буде відбуватися наступними місяцями та роками у російсько-українському протистоянні, а й з погляду глобальної безпеки. Адже погляди Маска і тих, хто його підтримує, і є головною дорогою до третьої світової війни та зникнення людства на широких просторах Північної Америки та Європи. Навіть якщо Маск чи Трамп вважають, що вони рятують практично приречене ними людство.

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Ми прекрасно розуміємо, що Росія претендує не на кілька регіонів України, які вже є захоплені. Владімір Путін палко вірить у можливість відновлення територіальної цілісності колишнього Радянського Союзу. Падіння України, яке і є метою війни на виснаження, – це перший крок у політичних планах Кремля.

Далі інші колишні радянські республіки також мають позбутися свого теперішнього статусу. Десь це відбудеться мирним шляхом, десь шляхом залякування, а десь і шляхом нових війн. У разі поразки України нові війни на пострадянському просторі забезпечені. Людство буквально захлинеться у війні, яка до того ж стане глобальною.

А що, якщо слова Маска реалізувати?

Уявімо собі, що ідеї Маска починають втілюватися у життя, що новий американський президент, скажімо Дональд Трамп, намагається домовитися з Путіним про те, що він готовий визнати суверенітет Росії над Кримом та Сходом України, що готовий припинити військову допомогу України в обмін на готовність Росії припинити бойові дії. Що ж почує у відповідь американський лідер? Він почує, що Росії потрібні не просто окуповані території, а й сама Україна. Що США мають гарантувати, що колишні радянські республіки не будуть членами НАТО.

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Якщо уявити, що США погодяться з цим і Україна зникне з політичної карти світу, то буквально за кілька місяців почнеться нова війна за інші колишні республіки. Тобто так чи інакше адміністрації США доведеться відповідати на ці дії.

Уявімо, що і тут прихильники Маска погодяться з тим, що Росія має на це право, і на наших очах воскресне Радянський Союз. Я переконаний, що цей союз буде розмовляти з країнами НАТО зовсім іншою мовою, ніж до тепер. Небезпека виникне вже у Центральній Європі.

Рано чи пізно у розпалі цього протистояння хтось з президентів буде змушений натиснути ту саму червону кнопку. Так почнеться третя світова війна із застосуванням ядерного компонента. Одна з ракет вдарить по штаб-квартирі Ілона Маска і біографія мільярдера закінчиться, як і біографія сотень тисяч людей, які разом з Маском стануть жертвами його політичної дурості.