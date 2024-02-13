"Росія не може програти у війні": Маск виступив проти фінансової допомоги Україні
Джерело:Bloomberg
Ілон Маск видав чергову заяву щодо війни в Україні. Цього разу він заявив, що Путін "не може програти війну з Україною".
Останнім часом Маск почав відверто закликає призупинити військову та фінансову підтримку Україні. На його думку, "затягування війни йде не на користь".
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Скандальні заяви Маска
Американський мільярдер Ілон Маск 12 лютого поспілкувався з сенаторами-республіканцями, які виступають проти законопроєкту про допомогу Україні. Дискусія була публічною та проходила через платформу X Spaces.
Під час розмови Ілон Маск погодився з республіканцем Джонсоном, який сказав, що ті, хто очікує перемоги України, "живуть у фантастичному світі". Мільярдер заявив, що програш Путіна у війні неможливий.
Водночас під час бесіди неодноразово звучали заклики до блокування законопроєкту про 60 мільярдів для України. Зокрема, Маск закликав американців повпливати на своїх сенаторів, щоб ті не голосували за допомогу нашій державі.
Ці витрати не допомагають Україні. Затягування війни Україні не на користь,
– переконував мільярдер.
Окрім цього, Маск переконував, що на Путіна тиснуть зсередини і він повинен був "довести боротьбу до кінця". На його думку, якби російський президент відступив, то його вбили б.
Водночас Маск поскаржився сенаторам, що його іноді звинувачують у тому, що він апологет Путіна – на його думку, це абсурд. Він сказав, що його компанії, "ймовірно, зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".
Останній скандал з Маском
- Компанія Ілона Маска втрапила у скандал. Днями у мережі оприлюднили інформацію про те, що російські військові використовують Starlink на окупованих територія. Згодом ГУР підтвердило ці чутки та опублікувало докази.
- Ілон Маск відреагував на цю інформацію. Він очікувано заявив, що Starlink не продавалися прямо чи опосередковано в Росію. Компанія SpaceX після скандалу пообіцяла деактивувати термінали Starlink, отримані без ліцензії.
- Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Росія справді продовжує працювати через так званий паралельний імпорт. По суті, здійснює контрабанду. Окупанти отримують "старлінки" через треті країни – вони перебувають у відкритому доступі, буквально на маркетплейсах.