Іловайська трагедія: у Венедіктової не побачили зв'язку з недбалістю командування

Розслідування причини Іловайської трагедії триває за 2 напрямками. Наразі встановити наслідковий зв'язок між недбалістю українського військового командування і загибеллю бійців АТО не вдалося.

В Офісі генпрокурорки Ірини Венедіктової розповіли, що перший напрямок – це розслідування можливих недбалих дій українського військового командування. Їх могли скоїти ще під час планування Іловайської операції, а також – безпосередньо при її проведенні.

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Другий – розслідування вбивств українських воїнів. Трагедія сталася, коли військові АТО виходили з оточення в Іловайську.

Начальник департаменту війни Юрій Рудь розповідь, що слідству вдалося встановити низку порушень. Їх скоїли при підготовці документів і плануванні Іловайської операції.

Окрім того, виявили факт недбалості. Зокрема, мовиться про ігнорування розвідувальної інформації щодо вторгнення росіян. Також зафіксували слабке реагування на зміну оперативних обставин.

Наразі притягнути когось з керівництва до відповідальності – неможливо. Усе тому, що не встановили причинно-наслідковий зв'язок.

Водночас розслідування триває.

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Іловайська трагедія: дивіться відео