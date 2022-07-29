Вночі в Іловайську сталася "селітра" на базі окупантів: трасу з міста перекрили, пожежа триває

У ніч проти 29 липня демілітаризувався склад "селітри" на базі росіян в Іловайську. Трасу з міста перекрили, а масштабна пожежа продовжується.

Склад росіян вибухнув у районі Залізничного вокзалу. Вибух був сильним, адже у найближчих будівлях повибивало шибки. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

До теми Знову "бавовна": у Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку чули потужні вибухи

"Селітра" в Іловайську

Вночі в Іловайську як крок доброї волі демілітаризувався склад "селітри" російських окупантів у районі Залізничного вокзалу. Пожежа продовжується. Трасу із міста закрито,

– пише Казанський.

Очевидці повідомляють, що на вулицях лежать розлетілися снаряди. На відео видно, що масштаби знищення "селітри" досить великі. Пожежа охопила чималу територію, а в небо здіймаються чорні клубки диму.

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Вибухи чули в кількох містах

Раніше 24 канал інформував про те, що місцеві жителі Макіївки, Донецька, Іловайська, Шахтарська, Харцизька вночі чули потужні вибухи. Там, ймовірно, детонують ворожі склади з боєприпасами.

Проте станом на 9 годину 29 липня інформацію ще не прокоментували в офіційних джерелах.

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