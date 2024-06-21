Ільський НПЗ знову атакували невідомі дрони: у Краснодарському краї чули десятки вибухів
У Росії нарахували щонайменше 40 вибухів, які росіяни чули буцімто в Краснодарському краї. Вони лунали в Сіверському, Афіпському та в Іллінському районах.
У російському телеграм-каналі написали, що дрони спричинили пожежу. Один з них – впав на Ільський нафтопереробний завод, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку на НПЗ
У російському телеграм-каналі заявили, що безпілотники орієнтовно з 1:30 проти 21 червня атакували Краснодарський край.
Внаслідок ударів нібито в Яблунівському районі спалахнула пожежа. За попередніми даними, там впали уламки збитого дрона.
БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. Почалася пожежа на площі 50 квадратних метрів, її вже загасили,
– заявили в Росії.
Про наслідки для нафтопереробного заводу росіяни ще не писали.
За даними оперштабу регіону, попередньо – на заводі двоє поранених. У телеграм-каналах пишуть, що в Краснодарському краї нібито 4 постраждалих.
У цю ж ніч дрони атакували російський Єйськ, де розташований військовий аеродром.
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До речі, британська розвідка пояснювала, як вплинуть атаки України по Криму та аеродромах Росії. За даними фахівців:
- Росія може бути змушена змиритися зі зменшенням своїх можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику;
- атаки по російських аеродромах можуть змусити Кремль продовжувати політику розосередження авіації далі від лінії фронту.