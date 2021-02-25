Байден скасував указ Трампа про обмеження в'їзду іммігрантам до США

Президент США Джо Байден анулював рішення свого попередника про обмеження в'їзду в країну для деяких категорій іноземців. Його Трамп ввів під час спалаху коронавірусу в штатах.

Йдеться про в'їзд для іммігрантів, які нібито могли становити загрозу для економічного розвитку США під час пандемії.

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Байден пояснив, що анульований вже указ Трампа раніше не дозволяв членам сімей громадян США приєднатися до своїх родичів. Також він аргументував своє рішення тим, що обмеження на в'їзд шкодить галузям, де використовують таланти з усього світу.

Новий президент підсумував: загалом цей указ ніс більше шкоди для Америки, ніж користі.

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