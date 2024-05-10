Імовірно, мінус нафтобаза: у Ровеньках на Луганщині після вибуху сильна пожежа

Вибухи на окупованих територіях не дають спокою росіянам. Цього разу було гучно в районі нафтобази в Луганській області. Заявляють про загиблого та поранених.

У п'ятницю ввечері, 10 травня, телеграм-канали повідомили, що прилетіло саме на нафтобазу в місті Ровеньки, яке розташоване на Луганщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на різноманітні інформаційні джерела та кадри у мережі.

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Горить нафтобаза в Ровеньках

Ворожі ресурси зазначають, що Україна могла вдарити по відповідному об'єкту за допомогою американських тактичних ракет типу ATACMS. Однак, не виключено, що пропагандисти самі собі щось вигадують.

На Луганщині горить нафтобаза після вибуху: дивіться відео з телеграм-каналів

За словами місцевих, чиї свідчення публікують телеграм-пабліки, вибух був потужним, його чуло чимало людей. Після цього спалахнула пожежа, яку можна було спостерігати звідусіль. На кадрах видно, як у небо підіймається густий стовп чорного диму.

Спалахнула потужна пожежа в Ровеньках там, де нафтобаза: дивіться відео з телеграм-каналів

Були також повідомлення, що відповідні відео й світлини – насправді з Бєлгородської області Росії, куди могло прилетіти. Проте все ж видається, що йдеться саме про тимчасово окуповану територію Луганської області.

Момент влучання в нафтобазу окупантів на Луганщині: дивіться відео з телеграм-пабліків

Ватажок окупантів на Луганщині заявив, що одна людина загинула. Крім того, є 6 поранених.

Слід наголосити, що місто Ровеньки ще від травня 2014 року перебуває під контролем загарбників, які проголосили на Луганщині квазіреспубліку. За даними на 2017 рік, у населеному пункті проживало близько 46,7 тисячі осіб. Площа міста – 21,7 квадратного кілометра.

Розташування міста Ровеньки Луганської області: дивіться на карті від Google maps

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Увечері 9 травня стало відомо про приліт в окупованому Маріуполі Донецької області. Радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що на місце події чимдуж вирушили пожежники загарбників пожежники зі швидкою. Телеграм-канали писали про постраждалих.