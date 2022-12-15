"В імперії зла є своя логіка": розвідка пояснила, як Росія обирає день для масованих ударів
Росія не просто бездумно вчиняє свої терористичні атаки. Попри усю безглуздість дій окупантів та руйнівні наслідки, ворог свідомо та навмисно обирає дні для масованих обстрілів.
У розвідці пояснили логіку ворога. Путінський режим завжди мав фетиш до дат, нічого не змінилось і зараз – окупанти мають звичку найлютіше обстрілювати наші мирні міста у конкретні дні.
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Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами або подіями, наприклад, засідання ООН… можуть бути у понеділок, середу або четвер… А можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема, військовою чи внутрішньополітичною на території Росії,
— сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Розслаблятись не можна: ризики нових ударів
Водночас він наголосив, що не варто прив'язуватися до будь-яких дат або календарів, намагаючись з'ясувати, в який день Росія вирішить ударити ракетами, а бути готовими.
Путін не приховує свого наміру бити й далі по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО та посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає,
– наголосив Юсов.
Чи має Росія достатньо ракет для наступних атак: головне
- У Повітряних силах пояснили, що попри те, що ворожа авіація розосереджена через "бавовну" на російських авіабазах, це не означає, що загрози масованого удару немає.
- За даними української розвідки, у противника ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу. Крім того, попри західні санкції, Росія продовжує виробляти високоточні ракети.
- Попередня масована ракетна атака 5 грудня закінчилась частковим знеструмленням певних регіонів та проблемами в критичній інфраструктурі. Тоді ворог випустив по Україні близько 70 ракет.