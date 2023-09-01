Через візит до Європи: керівна партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки

"Грузинська мрія" запускає процедуру імпічменту президенки Саломе Зурабішвілі. Причина – візити до Європи, не погоджені з урядом.

Візит грузинської лідерки до Німеччини викликав обурення партії. У "Грузинській мрії" її вкотре звинуватили в грубому порушенні Конституції.

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Що відомо про можливий імпічмент Зурабішвілі

У "Грузинській мрії" заявили, що поїздка не була схвалена урядом Грузії. Натомість глава держави впевнена, що європейське турне, яке вона запланувала на осінь і яке відмовилась підтверджувати партія, допоможе країні на шляху інтеграції до ЄС.

До речі, після новини про запуск процедури імпічменту Зурабішвілі опублікувала фото з поїзда. За даними ЗМІ, 1 вересня політикиня планує, зокрема, зустрітися з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Президентка Грузії / фото з інстаграму Зурабішвілі

Зурабішвілі хотіла поїхати в Україну на День Незалежності: уряд не дозволив

Згідно з грузинським законодавством, президент може здійснювати закордонні візити лише після погодження уряду. Для імпічменту потрібні голоси 100 депутатів парламенту. Втім, у керівної партії наразі немає такого ресурсу, зазначають ЗМІ.

Виїзди Зурабішвілі блокують вже не вперше. Так, зокрема президентка планувала відвідати Україну з робочим візитом 22 – 24 серпня вперше з початку повномасштабного вторгнення. Однак, так і не отримала схвалення уряду Грузії.

Журналісти припускають, що візит Зурабішвілі був пов'язаний з самітом Кримської платформи (вона виступила через відеозв'язок) та урочистостями до Дня Незалежності України.

Зауважимо, що 30 серпня адміністрація Зурабішвілі анонсувала тур європейськими державами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Планували, що 31 серпня лідерка прибуде до Німеччини й зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Втім, уряд Грузії заявив, що не погоджував візит до Німеччини, а ще Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, Болгарії та Чехії. Вони були заплановані на вересень – листопад.

Окрім того, виконавчий секретар партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе звинуватив Зурабішвілі у порушенні Конституції, а критику президентки щодо уряду взагалі назвав "антиєвропейською".