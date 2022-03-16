Імпічмент Путіна та Гаага: у Росії хакери зламали сайти арбітражних судів та залишили послання

16 березня невідомі хакери зламали сайти арбітражних судів у Росії та розмістили спеціальне послання для росіян.

У цьому посланні хакери вимагали провести суд в Гаазі, звільнити політичних ув'язнених, інформує Forbes.

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Хакери зламали сайти російських арбітражних судів

Важливо, що своє звернення хакери почали з того, що назвали Володимира Путіна терористом №1 у світі, додавши, що на нього та усіх його поплічників чекає Гаага. Кібервоїни також закликали росіян провести імпічмент. Крім того, звернення завершили тим, що назвали жителів Росії фашистами.

Що таке імпічмент У конституціях деяких держав процедура притягнення до суду парламенту чи вищих посадових осіб держави. В тому числі, й глав держав, яких обирають на виборах. Для цієї процедури також використовують термін відкли́кання.

Відомо, що хакери атакували сайти арбітражних судів Хабаровського й Приморського країв, Москви та інших регіонів. Початок атаки зафіксували близько 5:00 ранку за київським часом. На жаль, промовисте послання хакерів стало недоступним на сайтах російських судів близько 6:15. На момент створення цього матеріалу, ці сайти недоступні для користування.

Хакери зламали сайти російських судів / Скриншот телеграм Україна 24/7

Хакери зламали російські державні сайти: дивитися відео