Імпічмент Путіна та Гаага: у Росії хакери зламали сайти арбітражних судів та залишили послання
16 березня невідомі хакери зламали сайти арбітражних судів у Росії та розмістили спеціальне послання для росіян.
У цьому посланні хакери вимагали провести суд в Гаазі, звільнити політичних ув'язнених, інформує Forbes.
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Хакери зламали сайти російських арбітражних судів
Важливо, що своє звернення хакери почали з того, що назвали Володимира Путіна терористом №1 у світі, додавши, що на нього та усіх його поплічників чекає Гаага. Кібервоїни також закликали росіян провести імпічмент. Крім того, звернення завершили тим, що назвали жителів Росії фашистами.
Що таке імпічментУ конституціях деяких держав процедура притягнення до суду парламенту чи вищих посадових осіб держави. В тому числі, й глав держав, яких обирають на виборах. Для цієї процедури також використовують термін відкли́кання.
Відомо, що хакери атакували сайти арбітражних судів Хабаровського й Приморського країв, Москви та інших регіонів. Початок атаки зафіксували близько 5:00 ранку за київським часом. На жаль, промовисте послання хакерів стало недоступним на сайтах російських судів близько 6:15. На момент створення цього матеріалу, ці сайти недоступні для користування.
Хакери зламали сайти російських судів / Скриншот телеграм Україна 24/7
Хакери зламали російські державні сайти: дивитися відео