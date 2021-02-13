Імпічмент затягується: Сенат дозволив допитати свідків у справі Трампа

Американський Сенат проголосував за те, щоб дозволити допит свідків під час розгляду імпічменту Дональда Трампа. Це рішення підтримали 55 сенаторів, проти – 45.

Якби допиту свідків не було, то цілком ймовірно, що рішення ухвалили вже 13 лютого.

Актуально Полювання на відьом: адвокати Трампа розкритикували процес імпічмента

Обвинувачення планує викликати на допит конгресменку

Представники сторони обвинувачення хочуть викликати для допиту членкиню Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер.



Саме вона є свідком розмови Трампа з лідером меншості у Палаті представників Кевіном Маккарті 6 січня – під час штурму Капітолію.

Що відомо про імпічмент Трампа:

Це вже другий імпічмент Трампа.

Процес розпочали після заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Тоді прихильники Трампа штурмували Капітолій.

Палата представників вже підтримала оголошення імпічменту 45-го американського президента.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл повідомив, що. Його рішення має великий вплив на решту сенаторів від Республіканської партії.