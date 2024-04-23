Можуть навідатися дрони: що найбільше налякало Путіна перед інавгурацією
У Росії 7 травня 2024 року запланована інавгурація Владіміра Путіна. На цю подію у російської пропаганди були великі плани, але Україна отримає довгоочікувану військову допомогу від США – 61 мільярд доларів, що може змінити ситуацію на фронті.
Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Путін дуже обурений рішенням США про фінансову допомогу для України. Він боявся, аби це рішення не прийняли ще напередодні так званих виборів у Росії.
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"Путіну вже зіпсували інавгурацію самим фактом, що за допомогу для України проголосували", – сказав Сергій Жирнов.
Інавгурація Путіна
Жирнов зазначив, що у Росії істерично відреагували на рішення у США про ухвалення допомоги для України. Там розуміли, що це станеться і морально готувалась до цього, проте у Кремлі надіялась, що політична боротьба між Джо Байденом і Дональдом Трампом затягнеться надовго – до виборів у США 5 листопада 2024 року.
Путін сподівався, що ніякий пакет допомоги для України не надійде. Але неочікувано для Кремля за нього проголосували. Психологічний вплив цього рішення (на російську владу – 24 Канал) вже є,
– наголосив він.
Сергій Жирнов припустив, що під час інавгурації Путіна по Кремлю можуть вдарити безпілотники, як це було 3 травня 2023 року.
Буде смішно, якщо Путін їхатиме на своє броньованому авто до Кремля, і до нього туди прилетять безпілотники,
– зауважив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії.
Допомога Україні від США: основне
- Україна отримає довгоочікуваний пакет допомоги, який передбачає фінансування для нашої країни. Це допоможе для врегулювання загострення ситуації на фронті та обстрілів прифронтових регіонів.
- Ситуація на фронті стає все складнішою, нашим бійцям терміново потрібна нова зброя. Ймовірно, вона буде включена до пакета допомоги від Сполучених Штатів Америки. Увечері 20 квітня Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Україні допомоги на суму 60,8 мільярда доларів в рамках цього пакету.
- Кілька американських чиновників повідомили, що Міністерство оборони США швидко готується вислати до України артилерію та системи протиповітряної оборони. Пентагон планує надати нову допомогу нашій державі, як тільки Конгрес США схвалить відповідний законопроєкт. Це може статися найближчим часом.