Можуть навідатися дрони: що найбільше налякало Путіна перед інавгурацією

У Росії 7 травня 2024 року запланована інавгурація Владіміра Путіна. На цю подію у російської пропаганди були великі плани, але Україна отримає довгоочікувану військову допомогу від США – 61 мільярд доларів, що може змінити ситуацію на фронті.

Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Путін дуже обурений рішенням США про фінансову допомогу для України. Він боявся, аби це рішення не прийняли ще напередодні так званих виборів у Росії.

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"Путіну вже зіпсували інавгурацію самим фактом, що за допомогу для України проголосували", – сказав Сергій Жирнов.

Інавгурація Путіна

Жирнов зазначив, що у Росії істерично відреагували на рішення у США про ухвалення допомоги для України. Там розуміли, що це станеться і морально готувалась до цього, проте у Кремлі надіялась, що політична боротьба між Джо Байденом і Дональдом Трампом затягнеться надовго – до виборів у США 5 листопада 2024 року.

Путін сподівався, що ніякий пакет допомоги для України не надійде. Але неочікувано для Кремля за нього проголосували. Психологічний вплив цього рішення (на російську владу – 24 Канал) вже є,

– наголосив він.

Сергій Жирнов припустив, що під час інавгурації Путіна по Кремлю можуть вдарити безпілотники, як це було 3 травня 2023 року.

Буде смішно, якщо Путін їхатиме на своє броньованому авто до Кремля, і до нього туди прилетять безпілотники,

– зауважив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії.

Допомога Україні від США: основне