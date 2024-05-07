Вибір за ними, – Путін заявив, що Росія нібито готова до діалогу із Заходом

Диктатор Владімір Путін вп'яте став "президентом" Росії. У Кремлі 7 травня відбулась чергова церемонія "інавгурації".

У своїй промові Путін заявив, що нібито ключовим пріоритетом для Росії є "народозбереження, збереження вікових цінностей та традицій". Він також сказав, що буцімто вони "відкриті до покращення добрих стосунків" зі всіма країнами, які бачать в Росії "надійного та чесного партнера".

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Хоча насправді це відверта брехня та типова російська пропаганда, адже Росія за декілька днів до нападу на Україну у лютому 2022 року цинічно брехала Радбезу ООН, що нібито війни не буде.

Що сказав Путін про "діалог" з Заходом

Глава Кремля заявив, що нібито "світова більшість" вважає Росію "надійним та чесним партнером". До речі, це також відверта нісенітниця, адже на так звану "інавгурацію" Путіна приїхало всього декілька країн. Зокрема, Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта, Кіпр. Натомість більшість держав проігнорували "подію".

Ми не відмовляємося від діалогу із західними державами. Вибір за ними. Чи намірені вони й далі намагатись "стримувати розвиток" Росії, продовжувати політику "агресії", безупинного з роками "тиску" на нашу країну, чи шукати шлях до "співробітництва" і "миру",

– цинічно сказав неправду Путін.

Російський диктатор запевнив, що нібито розмова із Заходом, у тому числі з питань безпеки та стратегічної стабільності, можлива, але не з позиції "сили та власної винятковості". Путін сказав, що нібито розмова можлива "на рівних".

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Що відомо про "інавгурацію" Путіна