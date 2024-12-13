Запрошення здивувало обидві країни: Сі не поїде на інавгурацію Трампа

20 січня у США планується інавгурація нового президента США Дональда Трампа. Однак захід, схоже, не відвідає очільник Китаю Сі Цзіньпін.

Раніше Трамп особисто запрошував Сі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Запрошення Сі на інавгурацію Трампа здивувало офіційних осіб

Запрошення на інавгурацію президента США здивувало обидві сторони. З 1874 року президенти Китаю не відвідували подібні заходи. А цьогоріч запрошення надійшло під час і без того напруженого періоду між США і Китаєм.

Запрошення Сі Цзіньпіна, яке було передане поза офіційними дипломатичними каналами, здивувало як Пекін, так і союзників США. Китайські офіційні особи, які звикли до суворого протоколу та добре усвідомлюють динаміку сил в американсько-китайських відносинах, залишилися задуматися про намір Трампа,

– зазначає видання.

Припускають, що це може стати джерелом напруги як всередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах обох країн.

Ймовірно, інавгурацію Трампа відвідає посол Китаю в США та його дружина. До них можуть приєднатися деякі китайські чиновники.

Тим часом посольство Китаю у Вашингтоні вирішило не коментувати, чи буде на заході сам Сі.

Майбутній речник Білого дому Керолайн Левітт також відповіла, що не знає, але підтвердила запрошення інших світових лідерів.

"У нас хороші відносини з Китаєм. У мене хороші відносини. Ми говорили та обговорювали з президентом Сі деякі речі", – водночас заявляв Трамп днями.